Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico de las Eliminatorias mundialistas

Cristiano Ronaldo volvió a escribir su nombre en los libros de historia del fútbol mundial. El delantero portugués se convirtió este martes en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias mundialistas, tras marcar un doblete ante Hungría y alcanzar los 41 tantos en fases clasificatorias, superando al guatemalteco Carlos “Pescadito” Ruiz, quien poseía el récord con 39.

El Estádio José Alvalade fue testigo de una nueva noche legendaria para el astro luso. Portugal comenzó el encuentro en desventaja, luego del gol de Attila Szalai a los ocho minutos, pero Cristiano apareció para rescatar a su selección. Primero igualó el marcador al minuto 22, tras una jugada por la derecha de Nelson Semedo que culminó con un centro raso que el capitán empujó al fondo de la red.

Antes del descanso, Ronaldo volvió a hacer gala de su oportunismo. A los 48 minutos, Nuno Mendes envió un centro desde la izquierda y el atacante del Al-Nassr conectó una volea precisa para el 2-1, firmando así su tanto número 40 en eliminatorias. Con ese gol, rompió la marca histórica y amplió su ventaja minutos después con otro remate que puso el 41 en su cuenta personal.

Ronaldo, una máquina de récords

Aunque Portugal no pudo sostener la ventaja y terminó empatando 2-2 ante Hungría —gracias al tanto de Dominik Szoboszlai en el tramo final—, el foco del partido quedó inevitablemente en Cristiano Ronaldo. Con este doblete, el cinco veces Balón de Oro acumula 947 goles en toda su carrera profesional, acercándose a la mítica cifra de los mil tantos.

Además, sigue ampliando su legado con la selección nacional: es el máximo goleador histórico en selecciones, con 143 goles en 225 partidos. En cada presentación, Ronaldo reafirma su vigencia a los 40 años y demuestra que su hambre de récords sigue intacta.

40 years old and still breaking records 🔥 pic.twitter.com/LfPQVr7X8q — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 14, 2025

El técnico de Portugal, Roberto Martínez, elogió el impacto de su capitán y destacó su influencia tanto dentro como fuera del campo. Pese al empate, el combinado luso mantiene un sólido camino hacia el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Estamos cada vez mais perto do nosso objetivo! Vamos, Portugal!🇵🇹 pic.twitter.com/C7hafo1ZTl — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 14, 2025





