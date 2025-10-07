Adiós a otro gran socio de Messi: Jordi Alba se retira del fútbol

El veterano defensor Jordi Alba anunció oficialmente que se retirará del fútbol profesional al finalizar la actual temporada de la MLS con el Inter Miami, poniendo fin a una carrera de más de dos décadas marcada por títulos, fidelidad y compañerismo.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

“Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada”, expresó el jugador de 36 años en un emotivo video titulado “Gracias fútbol, gracias por tanto”, publicado en sus redes sociales.

Alba aseguró que toma la decisión “con plenitud y felicidad”, convencido de haber entregado todo dentro del campo. “Siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible. Ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones”, afirmó el lateral.

En la misma publicación, el argentino Lionel Messi ofreció sus palabras por el retiro de uno de sus principales socios: “Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí… Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años… ¿Quién me va a dar los pases atrás ahora?”.

De Hospitalet a Miami: una trayectoria ejemplar

Nacido en Hospitalet de Llobregat, Alba inició su formación en el Atlético Centro Hospitalense, pasando luego por el Nàstic de Tarragona y debutando en Primera División con el Valencia. Sin embargo, su consagración llegó con el Barcelona, donde conquistó seis títulos de Liga, cinco Copas del Rey y una Champions League, además de la Eurocopa 2012 con la selección española.

En su mensaje, el jugador no olvidó a ninguno de los clubes que marcaron su carrera, ni tampoco a su entorno más cercano. Agradeció a sus padres, hermano, esposa y tres hijos por acompañarlo “en cada paso del camino”. “Esta carrera también es vuestra, os amo”, les dedicó emocionado.

Desde su llegada al Inter Miami en 2023, Alba volvió a compartir vestuario con Lionel Messi y Sergio Busquets, con quienes había forjado una histórica conexión en el Barça. Y, como si se tratara de un cierre simbólico, Busquets —que también anunció su retiro recientemente— le dedicó un mensaje de admiración: “Ha sido un placer y un regalo compartir tantos momentos tanto dentro como fuera del campo. Te deseo lo mejor siempre”.

Con su adiós, Jordi Alba se suma a la lista de figuras que marcaron una época en el fútbol mundial y que, junto a Messi, reescribieron la historia del Barcelona y del juego moderno. “El fútbol ha sido, es y será siempre una parte esencial de mi vida”, concluyó el lateral catalán.



Sigue leyendo:

· Gilberto Mora tiene que batallar con los prejuicios de Europa

· Mascherano revela cuál es el posible próximo paso de Sergio Busquets

· El Inter Miami de Lionel Messi se interesa en Gilberto Mora