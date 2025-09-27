Mascherano revela cuál es el posible próximo paso de Sergio Busquets

Javier Mascherano, entrenador de Inter Miami, reveló que Sergio Busquets le dijo que quería convertirse en entrenador luego del anuncio de su retiro como futbolista.

“Hemos hablado en el pasado y Busquets me dijo que intentará ser un entrenador. No sé en cuánto tiempo pero tiene todas las condiciones”, dijo Mascherano a los medios en la previa del encuentro de este sábado de la MLS contra el Toronto CF.

“Me lo comentó ayer, él lo venía pensando las últimas semanas. Es una lástima porque es un jugador que todavía está vigente y podemos seguir disfrutando del nivel que tiene”, agregó, sobre el anuncio de retirada que Busquets colgó este jueves en sus redes sociales.

Mascherano se rinde en elogios para Busquets

Javier Mascherano compartió elogios hacia Busquets, con quien compartió durante una gran etapa en el Barcelona. Además el técnico argentino destacó que el mediocampista español brilló para que otros jugadores destacaran en esa posición.

“Yo creo que no habría Rodri sin Busi. De los mejores mediocentros que vi en mi vida”, resumió en la rueda de prensa.

Y sostuvo que el Barcelona, que vivió con Busquets en el centro del campo el ciclo más glorioso de su historia, “fue fundamental” para el estilo del club catalán.

Además, indicó que Busquets se retira de una forma “muy natural y muy tranquila” y sabiendo que está en lo más alto.

El Inter Miami buscará este sábado escalar posiciones en la Conferencia Este de la MLS. Actualmente es tercero con 55 puntos, cuatro menos que el líder pero con dos partidos menos disputados.

Este sábado se enfrenta al Toronto FC, partido que lo puede acercar a tan solo dos unidades del primer puesto con una victoria.

El Inter Miami viene de golear al New York FC con doblete de Lionel Messi y un tanto de Luis Suárez.

