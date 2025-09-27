El Real Madrid es goleado por el Atlético Madrid con una actuación estelar de Julián Álvarez

El Riyadh Air Metropolitano fue el escenario de un nuevo derbi madrileño. El Atlético Madrid mostró una gran superioridad y derrotó 5-2 al Real Madrid. El conjunto de Xabi Alonso puede perder el liderato de la cima por la actuación principal de Julián Álvarez que convirtió los dos tantos que le dio los tres puntos a los “Colchoneros”.

El Atlético Madrid inició con una mayor intensidad. El Real Madrid no pudo retener el balón durante más de 5 segundos. De hecho, el conjunto “Colchonero” tuvo una gran oportunidad luego de que Alexander Sørloth le ganara en carrera a Éder Militão y quedara mano a mano con el arquero merengue. Pero el defensor brasileño se repuso y logró cortar la jugada antes que el noruego pudiera rematar con tranquilidad.

Tackle Mili ke Sørloth

Alexander Sørloth fue el jugador más buscado por el Atlético Madrid en los primeros 10 minutos del compromiso. El primer remate al arco fue hecho por el noruego. Sørloth remató un centro fabricado desde el costado derecho que coqueteó sobre el arco de Thibaut Courtois.

La vía aérea era el camino correcto para el Atlético Madrid. Un despeje de la defensa merengue le quedó en el costado derecho a Giuliano Simeone. El argentino lanzó un centro preciso que fue aprovechado por el central Robin Le Normand. A los 14 minutos del partido, los “Colchoneros” ganaban 1-0.

LE NORMAND WITH A HEADER TO PUT ATLETI AHEAD OF REAL IN THE MADRID DERBY

Tuvieron que pasar 25 minutos para que el Real Madrid hiciera el primer remate en todo el partido. Pero la eficiencia del conjunto merengue castigó a los “Colchoneros”. Kylian Mbappé recibió un pase de Arda Güler y consiguió el empate en el marcador. Máxima efectividad para el Real Madrid.

MBAPPE EQUALIZES JUST LIKE THAT FOR REAL MADRID! GREAT ASSIST FROM ARDA GÜLER

Robin Le Normand tuvo una de cal y otra de arena. El defensor nacido en Francia despejó un balón al medio del campo que le quedó a Kylian Mbappé. Este error no fue perdonado por el Real Madrid y con un desborde de Vinícius y un centro al medio del campo para Arda Güler, los merengues pusieron el 1-2 en el marcador a los 36 minutos.

VINI JR. WITH A STUNNING ASSIST TO ARDA GÜLER!



GÜLER WITH A GOAL AND ASSIST TO TURN IT AROUND FOR REAL

Al minuto 42 hubo otro llamado de atención para el Real Madrid desde el juego aéreo. Un córner de Julián Álvarez terminó en el fondo de la red por la intervención del central Clément Lenglet. Pero el jugador del Atlético Madrid empujó el balón con sus manos. A pesar de que el gol fue anulado, Lenglet llegó completamente solo y sin marca alguna.

But logiquement refusé pour Clément Lenglet

Geste étrange.

Alors qu'il était seul, le défenseur français smash le ballon avec… les mains.

Bon, ça va vite, bien sûr. Mais il doit faire mieux quand même !

El gol anulado de Clément Lenglet era solo un aviso para lo que sucedería cinco minutos más tarde. Otro servicio al área del Atlético Madrid que terminó en el fondo de la red. Alexander Sørloth remató de cabeza casi sin oposición y puso el empate en el marcador antes de irse al descanso.

SORLOTH EQUALIZES FOR ATLETI AND IT'S 2-2! WHAT AN INSANE FIRST HALF IN THE MADRID DERBY

Segundo tiempo Colchonero

El Atlético Madrid siguió con el mismo ritmo que mantuvo durante los primeros 45 minutos. El Real Madrid siguió dejando espacios en los balones aéreos. En un centro sobre el área, Arda Güler despejó el balón, pero levantó mucho el pie de forma temeraria. El juez principal marcó penal y al minuto 51 Julián Álvarez lo cambió por gol.

¡OTRA VEZ CON VENTAJA EL ATLÉTICO DE MADRID!



Julián Álvarez de penal pone el 3-2 para los 'Colchoneros'

Pero el Atlético Madrid no se conformó con esta mínima ventaja. Al minuto 63, Julián Álvarez cobraría un perfecto tiro libre con su pierna derecha. Thibaut Courtois no tuvo nada que hacer ante el gran cobro del argentino que superó la barrera y se esquinó al poste derecho del guardameta belga.

JULIAN ALVAREZ WITH A WORLD CLASS FREE KICK! HE'S DONE IT AGAIN, THIS TIME VS. REAL MADRID

En los minutos finales, el Real Madrid intentó inclinar la cancha sobre el arco de Jan Oblak. Pero el Atlético Madrid se veía muy cómodo en la cancha y poco peligro llegó para el conjunto “Colchonero”.

Ya en el 90+3, el Atlético Madrid selló su victoria. Antoine Griezmann, que ingresó desde el banquillo, se unió a la fiesta de goles del conjunto “Colchonero. El atacante francés marcó el 5-2 definitivo en el Riyadh Air Metropolitano.

GRIEZMANN ENDS HIS GOAL DROUGHT TO SEAL THE WIN FOR ATLETI!



THEY DESTROY REAL MADRID 5-2 IN THE DERBY

El Real Madrid no pudo sacudirse los goles en el segundo tiempo y el Atlético Madrid se llevó los tres puntos. Los “Colchoneros” ahora se ponen a seis puntos del conjunto merengue. El Real Madrid puede perder el liderato en esta jornada si el Barcelona derrota mañana a la Real Sociedad.

