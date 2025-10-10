Sin Messi, Argentina vence a Venezuela y prolonga su invicto en amistosos

La Selección Argentina volvió a demostrar su solidez incluso sin Lionel Messi en cancha. El equipo de Lionel Scaloni derrotó 1-0 a Venezuela en un amistoso disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, gracias a un tanto de Giovani Lo Celso a los 31 minutos. Con este resultado, la campeona del mundo extendió su racha invicta en partidos amistosos a 21 encuentros, una marca que no se veía desde antes de la pandemia.

Messi fue baja de último momento por precaución y siguió el partido desde un palco junto a su familia. En su ausencia, Scaloni apostó por un once renovado que combinó experiencia y juventud, con Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás Paz en el frente de ataque. La propuesta ofensiva fue constante, pero se topó una y otra vez con un inspirado José Contreras, quien evitó una goleada con intervenciones decisivas.

El arquero venezolano fue la figura del partido. Atajó tres disparos de Lautaro Martínez, uno de Enzo Fernández y otro de Álvarez, mostrando reflejos notables. Su actuación impidió que el marcador fuera más abultado. Venezuela, por su parte, también tuvo oportunidades. La más clara llegó con un cabezazo de Alejandro Marqués, que con el arco libre mandó el balón por encima del travesaño.

Una Vinotinto en reconstrucción y una Argentina en modo consolidación

El encuentro sirvió también para observar el inicio del ciclo interino de Oswaldo Vizcarrondo, exjugador del Club América, como seleccionador de la Vinotinto. El técnico apostó por una plantilla joven: apenas siete de los 33 convocados superaban los 25 años. A pesar del resultado, su equipo mostró orden y momentos de presión alta que incomodaron por momentos a la campeona del mundo.

En el segundo tiempo, ambos entrenadores movieron los banquillos. Scaloni dio minutos a Nicolás González, Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Leonardo Balerdi, mientras que Vizcarrondo refrescó su alineación con Kevin Kelsy, Matías Lacava y Wikelman Carmona.

Argentina mantuvo el control del balón y generó varias oportunidades más, entre ellas dos cabezazos de Balerdi y un tiro de Senesi que obligó otra gran reacción de Contreras. Venezuela, en tanto, estuvo cerca del empate con un remate de Kelsy que se estrelló en el travesaño tras un tiro de esquina.

Con esta victoria, la Albiceleste llega fortalecida a su próximo compromiso de la doble fecha FIFA: el martes enfrentará a Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami. Venezuela, por su parte, continuará su preparación rumbo a las Eliminatorias del 2026 con un amistoso ante Belice el lunes en Illinois.

El invicto argentino sigue en pie. Su última derrota en amistosos sigue siendo, curiosamente, ante la propia Venezuela, en 2019.



