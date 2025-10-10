Toni Kroos critica a la selección alemana: “No estamos en buena forma”

La selección de Alemania atraviesa un momento de dudas en el arranque de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Con una derrota y dos victorias en sus dos primeros encuentros, el conjunto dirigido por Julian Nagelsmann se acercó a su mejor versión este viernes, cuando enfrentó a Luxemburgo y resultó ganadora con goleada 4-0 en un partido clave para recuperar la confianza.

Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer, y una de las voces más autorizadas para hablar del presente alemán es la de Toni Kroos. El exjugador del Real Madrid, campeón del mundo en 2014, cuestionó abiertamente el desempeño del equipo nacional y la falta de profundidad en el plantel.

“No estamos en buena forma ahora mismo”

Durante una reciente participación en el pódcast Einfach mal Luppen, que conduce junto a su hermano Felix, Kroos fue contundente al analizar el panorama actual del fútbol alemán. “Es cierto que estamos a años luz de poder hablar del Mundial. Pero no se jugará este verano, sino el próximo. No estamos en buena forma ahora mismo. Pero esperemos que los jugadores adecuados se recuperen este verano”, afirmó.

El veterano mediocampista destacó además que el sorteo de las eliminatorias favoreció a Alemania, al quedar en un grupo accesible junto a Luxemburgo, Irlanda del Norte y Eslovaquia, aunque reconoció que eso no garantiza el éxito. “Actualmente no tenemos un grupo de 50 jugadores de nivel internacional. Es así. Estamos cohesionados. Pero la plantilla tampoco importa. Con los partidos que ellos tienen, lo que tenemos debería ser suficiente”, añadió.

El grupo es liderado por la Mannschaft, con dos victorias en tres partidos, mientras que Irlanda del Norte y Eslovaquia permanecen muy cerca con seis puntos.

Kroos también buscó mantener un tono optimista en sus declaraciones, subrayando que, si bien la selección no atraviesa su mejor momento, aún tiene cualidades destacables. “No podemos olvidar que actualmente no somos de los que tienen grandes ambiciones. Hay otros que simplemente son mejores. Sin embargo, creo que si todos están en buena forma, aún tenemos puntos fuertes”, concluyó.

Retirado tras la Eurocopa 2024 disputada en su país, Toni Kroos dejó una huella imborrable en el fútbol alemán. Su mirada crítica refleja la preocupación de muchos aficionados que esperan ver nuevamente a Alemania competir entre las grandes potencias del mundo.



