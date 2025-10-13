Zinedine Zidane elogia a Lamine Yamal: “Me emociona”

El Balón de Oro 1998, Zinedine Zidane, volvió a ser noticia tras participar en una entrevista con el medio italiano La Gazzetta dello Sport, durante el Festival dello Sport di Trento. Allí, el legendario exfutbolista francés expresó su admiración por el joven talento del Barcelona, Lamine Yamal. “Es un jugador que me emociona”, confesó el exentrenador del Real Madrid, dejando claro que el prodigio español ha logrado captar su atención.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

Zidane profundizó en su análisis, destacando la calidad técnica y la confianza del futbolista blaugrana: “Independientemente de la posición, un jugador que me emociona cuando toca el balón es Lamine Yamal. Contra el Inter, el año pasado en la Champions League, en San Siro, lo hizo todo él solo. Luego pienso en Vitinha o Joao Neves. Nunca pierden el balón”, aseguró el francés, quien actualmente se mantiene a la espera de una oportunidad con la selección de Francia después del Mundial.

Zinedine Zidane: “El jugador que más me emociona cuando toca el balón es Lamine Yamal. Lo hace todo él solo". pic.twitter.com/PhepTfhlD0 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 13, 2025

Zidane mira al pasado y al futuro del fútbol

Durante la conversación, ‘Zizou’ también evocó su admiración por un ícono del pasado: “Si tuviera que pensar en el mejor jugador, sería Ronaldo con Brasil. Lo que hacía en el campo era increíble. Decía: ‘te voy a hacer un caño’, y lo hacía”.

Además, Zidane reveló cómo fue su fichaje por el Real Madrid cuando aún militaba en la Juventus. “Estábamos en Mónaco para una gala, cené con Florentino Pérez. Me pasó una nota donde me decía si quería ir a Madrid. Llevaba cinco años en la Juve y tenía 30, así que me dije: ‘O lo hago ahora o nunca’. No es cierto que al principio Figo no me pasara el balón”, relató con humor.

El francés también explicó por qué decidió retirarse a los 34 años: “Ya no me gustaban los viajes ni los hoteles. Uno se quedaba en hoteles incluso jugando en casa. Dejé de jugar solo por eso. Podría haber jugado un par o tres de años más, pero estar siempre de concentración fue muy duro para mí”.

Finalmente, Zidane mostró cierta nostalgia por el fútbol de antes: “Echo de menos algo, sí. Soy aficionado, cuando veo partidos quiero ver juego de ataque, que alguien regatee, que haga pases de 40 metros. De vez en cuando hay buenos partidos, pero echo de menos algunas cosas. ¿Si está desapareciendo el ‘10’? Hoy nos falta alguien que reciba el balón entre líneas. Ya nadie lo recibe por el centro y eso es extraño”.

Con su habitual elegancia, Zidane cerró con una reflexión sobre su estilo innegociable: “Si yo jugara, haría lo que el entrenador quisiera en defensa, pero no en ataque. Lo haría a mi manera”.



Sigue leyendo:

· Promueven la Copa Mundial de Fútbol 2026 en México

· Cabo Verde hace historia y clasifica por primera vez a un Mundial

· Lamine Yamal pone en duda clásico contra Real Madrid tras nueva lesión