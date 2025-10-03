Lamine Yamal pone en duda clásico contra Real Madrid tras nueva lesión

El FC Barcelona confirmó este viernes que Lamine Yamal sufrió una recaída en la lesión del pubis que lo afectó durante septiembre. El joven delantero, de apenas 18 años, deberá mantenerse fuera de las canchas entre dos y tres semanas, lo que pone en entredicho su participación en el clásico ante el Real Madrid, previsto para el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

En un comunicado, el club señaló: “Las molestias en el pubis que arrastra el jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas”.

𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐍𝐄𝐖𝐒



The discomfort in the pubic area that player Lamine Yamal has been experiencing has reappeared after the match against PSG. He will be out for the Sevilla game, and the estimated recovery time is 2-3 weeks. pic.twitter.com/zFLebl67k5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 3, 2025

Una temporada marcada por las interrupciones

La campaña de Yamal ha sido irregular debido a los problemas físicos. Hasta ahora acumula cinco apariciones con el Barcelona —cuatro en LaLiga y una en la Champions League— en las que ha sumado dos goles y tres asistencias. Sin embargo, ya había estado ausente en cuatro encuentros anteriores por la misma dolencia.

El atacante agravó el problema en la ingle durante la pasada fecha FIFA de septiembre con la selección española. Esa situación generó tensión entre Hansi Flick, técnico del Barça, y Luis de la Fuente, seleccionador de España. El entrenador alemán criticó el manejo de su jugador en los partidos clasificatorios rumbo al Mundial, en los que Yamal participó pese a arrastrar molestias.

En ese lapso, el futbolista se perdió duelos de liga frente a Valencia, Getafe y Oviedo, además del estreno en Champions contra el Newcastle. Todos esos encuentros terminaron en victorias para los azulgranas.

Entre el regreso y la recaída

Tras un mes de ausencia, Yamal reapareció ante la Real Sociedad el pasado domingo. Entró de cambio al minuto 58 y asistió a Robert Lewandowski para el tanto que selló el triunfo por 3-1. Tres días después, fue titular en la derrota contra el Paris Saint-Germain en la Champions (1-2) y disputó los 90 minutos. Tras ese esfuerzo, las molestias en el pubis reaparecieron.

La recaída lo dejará fuera del compromiso de este fin de semana contra el Sevilla y también de la convocatoria de España para los partidos clasificatorios contra Georgia y Bulgaria en octubre. De la Fuente, cuestionado por las críticas de Flick, negó que hubiera una mala gestión en el manejo del atacante.

El calendario inmediato para el Barcelona contempla choques ante Girona en liga y Olympiacos en Champions antes del clásico contra el Real Madrid. La expectativa ahora se centra en si Yamal podrá recuperarse a tiempo para el duelo más esperado del fútbol español.



Sigue leyendo:

· Matías Almeyda y el Sevilla retan a un golpeado FC Barcelona

· Real Madrid es goleado por el Atlético de Madrid con actuación estelar de Julián Álvarez

· PSG le propina a domicilio al Barcelona su primera derrota de la temporada