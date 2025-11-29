Los planes de “emergencia” después de Javier Aguirre

La selección mexicana no ha tenido muy buenos resultados después de consagrarse en la Copa Oro de 2025. Entre murmullos se sigue cuestionando el proceso de Javier Aguirre. Sergio Dipp puso sobre la mesa a tres entrenadores que podrían ser los “salvadores” de México en el Mundial de 2026.

Tras la última derrota ante Paraguay, Sergio Dipp manifestó su inconformidad sobre el proceso de Javier Aguirre. Ya El Tri acumula seis partidos consecutivos sin ganar.

Luego de vencer a Estados Unidos 1-2 en la final de la Copa Oro, México no ha vuelto a sentir las mieles de la victoria: empates 0-0 con Japón, 2-2 con Corea del Sur, 1-1 con Ecuador y 0-0 con Uruguay, además de las derrotas 0-4 con Colombia y 1-2 con Paraguay.

A través de las redes sociales, Sergio Dipp mostró su reocupación sobre el futuro de la selección mexicana a menos de un año del Mundial de 2026. Dipp pide evitar una eliminación prematura en la Copa del Mundo.

“Todavía están a tiempo de darle las gracias a Javier Aguirre. ¡André Jardiné, Antonio Mohamed o Ricardo Ferretti! Ellos pueden evitar otro ridículo de México en el Mundial”, escribió el analista.

El estatus de los reemplazos del “Vasco”

El primer nombre mencionado es el de André Jardiné. El estratega brasileño se ha consolidado como uno de los mejores entrenadores de todo el fútbol mexicano. Jardiné llevó al Club América a un tricampeonato después de varios años de sequía. Sin embargo, el entrenador sudamericano firmó en 2024 una extensión de contrato que lo vincula al américa hasta 2027.

La otra opción es Antonio Mohamed. El “Turco” fue precisamente el único entrenador que logró cortar los campeonatos consecutivos de las Águilas del América. Al mando del Toluca, Antonio Mohamed va por su segundo campeonato consecutivo. Los Diablos Rojos van por buen camino, pues terminaron en la primera posición de la fase regular. El estratega argentino tiene un contrato con su club hasta diciembre de 2026.

El último en discordia es Ricardo Ferretti. El “Tuca” no dirige desde agosto de 2023, pero no se ha retirado de los banquillos. El estratega brasileño ha manifestado en varias ocasiones su deseo de volver a dirigir. Ferretti ya ha asumido un par de interinatos con El Tri y ha dejado registros de 3 victorias, 1 empate y 5 derrotas.

