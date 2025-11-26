¿Aún es el “gigante” de Concacaf? México afianza su reinado en el ranking de noviembre

Pese a los resultados poco satisfactorios, México sigue mandando en la Concacaf. La más reciente actualización del ranking masculino, al 25 de noviembre y publicada este miércoles en el sitio oficial de la confederación, confirmó nuevamente a la Selección Mexicana en el primer lugar, consolidando el camino que ha trazado durante todo el año y que la mantiene como la referencia del fútbol en la zona.

A pesar de que perdió un punto en comparación con el ranking anterior, con 2,018 unidades, el Tri volvió a encabezar la tabla después del cierre de las eliminatorias mundialistas, en las cuales no participó por su clasificación directa al ser anfitrión, y los amistosos internacionales, los cuales sí disputó.

México mantuvo una ventaja considerable respecto a sus perseguidores más cercanos, mostrando que, pese a ciertos altibajos en rendimiento, su acumulado sigue siendo el más sólido de la región.

Canadá se posicionó en el segundo puesto con 1,819 puntos, uno más que la actualización pasada, mientras que Panamá dio un gran salto de 37 unidades tras su clasificación al Mundial y completó el podio con 1,802 puntos.

Estados Unidos ascendió en puntos, pero no en lugares, y se mantuvo en el cuarto puesto con 1,733 puntos, seis más que en el ranking anterior. El Top 5 lo completo Costa Rica (1,629), la selección que tuvo la caída de puntos más estrepitosa, ya que cayó en 72 unidades, aunque se mantuvo en el quinto puesto.

La selección que tuvo el ascenso más notable de la región fue Haití que, ya con su boleto directo al Mundial, incrementó 79 puntos y subió dos puestos, superando a Jamaica y Guatemala, que descendieron uno.

Aunque las selecciones se mueven constantemente, el mensaje es claro: para la Concacaf México aún es el equipo a vencer en la región, pese a que en los últimos 6 amistosos, tras obtener la Copa Oro, el equipo tricolor no ha vuelto a ganar un juego, ya que ha empatado 4 (Japón, Corea del Sur, Ecuador y Uruguay) y ha perdido 2, (Colombia y Paraguay).

