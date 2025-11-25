“Bolillo” Gómez esquiva la guillotina y es ratificado como DT de El Salvador, pese a no obtener un boleto al Mundial

El fútbol salvadoreño arranca diciembre con certezas: Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) y único candidato a presidir la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), anunció que Hernán ‘Bolillo’ Gómez seguirá al frente de la Selecta.

“El ‘Bolillo’ continúa”, afirmó Bukele, porque “quitar al ‘Bolillo’ en este momento es retroceder y perder 10, 11 meses”, durante la presentación de su plan de gestión.

El dirigente explicó que su estrategia incluye evaluaciones periódicas de corto, mediano y largo plazo para las selecciones, y que “no solamente lo deportivo va a primar sobre las decisiones”.

Gómez asumió el cargo a finales de febrero y en 14 partidos ha cosechado 2 victorias, 4 empates y 8 derrotas, incluyendo amistosos, partidos de Copa Oro y eliminatorias para el Mundial de 2026. En la última fase de seis encuentros, la Selecta sumó apenas un triunfo y cayó cinco veces, quedando última en el Grupo A de Concacaf, con 2 goles a favor y 11 en contra.

El Salvador soñaba con su tercera clasificación mundialista —después de México 1970 y España 1982— confiando en que la ausencia de México, Estados Unidos y Canadá en las eliminatorias aumentaría sus posibilidades.

Las elecciones para definir a las nuevas autoridades del fútbol salvadoreño se realizarán a mediados de diciembre, y Bukele parte como favorito, ya que no se han presentado otras candidaturas públicamente.

