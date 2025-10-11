Así van las Eliminatorias Concacaf al Mundial de 2026

Las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 siguen con varias sorpresas tras tres fechas disputadas.

La selección de Panamá venció de visita por 0-1 a su similar de El Salvador este viernes en la tercera jornada del Grupo A de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026.

Por su parte, Guatemala quedó en números rojos tras lograr un empate con Surinam y acumula solo dos unidades tras tres partidos disputados.

Con este resultado, Panamá, dirigida por el español Thomas Christiansen, sube al segundo lugar en la tabla de posiciones del Grupo A al sumar 5 puntos, los mismos de Surinam, que es líder tras empatar 1-1 con Guatemala.

Honduras y Haití pelean por la cima del Grupo C

La selección de Honduras cedió este jueves un empate sin goles en San Pedro Sula a Costa Rica en la tercera jornada del Grupo C de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026 y facilitó el ascenso de Haití, que horas antes goleó a domicilio por 0-3 a Nicaragua.

Haití y Honduras lideran con 5 puntos en ese mismo orden, Costa Rica acumula tres y Nicaragua cierra con 1.

Curazao derrotó a Jamaica 2-0 en un duelo directo por el primer lugar. Con este resultado, los curazoleños pasan al primer puesto con siete puntos en tres fechas y los jamaiquinos quedan segundo con seis puntos.

Jamaica tenía la posibilidad de clasificar en esta misma fecha FIFA, pero tras la derrota deberá recuperarse en las siguientes tres fechas.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias de la Concacaf

México va contra Colombia en amistoso con miras al Mundial 2026

La selección colombiana comenzará su preparación para el Mundial de 2026, tras conseguir la clasificación el mes pasado, ante la selección mexicana, que acumula nueve partidos sin perder y espera alargar su racha.

Para el encuentro de este sábado, que se disputará en el AT&T Stadium de la ciudad estadounidense de Arlington (Texas), el seleccionador colombiano contará con 25 jugadores, uno de los cuales es el extremo del Fluminense Kevin Serna, quien ha sido llamado por primera vez.

El seleccionador mexicano, Javier Aguirre, no contará para este partido con una de sus grandes figuras, el goleador Raúl Jiménez, por lesión, ni tampoco con el centrocampista Edson Álvarez.

