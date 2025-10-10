Ulises Dávila se declara culpable de amañar partidos en Australia y será sentenciado en diciembre

Ulises Dávila, exjugador de Chivas y Santos Laguna, sigue metido en graves problemas al declararse culpable de participar en apuestas para arreglar partidos defendiendo los colores del equipo australiano Macarthur FC y estar en espera de conocer su sentencia definitiva en el próximo mes de diciembre.

Dávila quien en su paso como seleccionado nacional Sub 20 de México logró conquistar el tercer lugar en el Mundial de 2011 realizado en Colombia, pintando como una de las grandes promesas de la cantera de Chivas, pero conforme avanzó su carrera fueron diluyéndose sus opciones de destacar a nivel mayor que lo llevaron a buscar opciones de jugar hasta el lejano país de Australia.

Precisamente en su paso por el equipo australiano fue parte de un grupo de jugadores que manipuló las tarjetas amarillas para hacerse amonestar, lo cual generó ganancias de $200 mil dólares para el citado futbolista que no tuvo otro recurso que aceptar su participación debido a las pruebas que presentaron en su contra las autoridades.

De esta forma, el nacido en Guadalajara, Jalisco, fue declarado culpable por las autoridades australianas de facilitar y participar maniobras que corrompieron el resultado de apuestas. La peor noticia fue que Dávila enfrentó ocho cargos, pero al final los fiscales de Downing Centre Local Court los retiraron como parte del acuerdo de culpabilidad.

Por esa razón será hasta el próximo 19 de diciembre cuando el futbolista de 34 años conozca su sentencia, mientras que ya fue separado de su club junto con Clayton Lewis y Kearny Baccus, compañeros de equipo que lo apoyaron en el arreglo de los resultados, haciéndose amonestar intencionalmente para cobrar las apuestas.

La sanción se generó por el partido del 9 de diciembre del 2023 ante el Sydney FC de la A-League Men, Primera División del Balompié australiano y donde al final de cuentas las ganancias ilícitas del mexicano ascendieron a los $200 mil dólares $3 millones, 718 mil pesos).

Por otra parte, sus compañeros Lewis y Baccus coludidos en el delito solo recibieron $10 mil dólares cada uno ($189 mil 500 pesos), recibieron solo condenas por buena conducta y libraron una pena más grande al considerar el juez del caso que resultaron ser la parte más débil de la estructura delictiva.

Dávila fue uno de sus jugadores que se quedaron en una simple posibilidad de ser figuras en el fútbol de México, después de probar fortuna en el Vitesse de Países Bajos, Sabadell, Córdoba, Tenerife y Vitória de Portugal, para después pasar al fútbol de la India, Nueva Zelanda y Australia.

