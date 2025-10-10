Costa Rica empató en Honduras 0-0 y puso el proyecto del “Piojo” Herrera al límite

Costa Rica sumó su tercer partido de la última fase de la eliminatoria mundialista de Concacaf sin conocer la victoria al empatar 0-0 con Hondura en calidad de visitante, en un resultado que ayuda poco o nada a mantener a flote el proyecto del técnico mexicano Miguel Herrera al frente del cuadro tico.

Después de sendos empates con Nicaragua 1-1 de visitante y con Haití en casa 3-3, se esperaba que el seleccionado tico mostrara mejores cosas, pero se mantuvo sin poder encontrar la meta enemiga y al final de cuentas volvieron a fallar a la hora buena para seguir sumidos en una crisis en busca del boleto mundialista.

Lo complicado del asunto es que el resultado de Costa Rica en el estadio Francisco Morazán en terreno catracho permite que el seleccionado dirigido por el colombiano Reinaldo Rueda junto con Haití encabecen las posiciones del Grupo C de la fase eliminatoria, mientras que la oncena comandada por el Piojo Herrera apenas sume tres unidades cuando todo mundo los colocaba como favoritos para apoderarse de la clasificación.

Para colmo de males, Miguel Herrera, junto con los tres empates de la eliminatoria, se acumulan los empates en la Copa Oro con México 0-0 y Estados Unidos 2-2, al grado de que su última victoria fue en el mismo torneo regional de la Concacaf con República Dominicana 2-1.

Los detalles del empate

Fue obvio esperar que Costa Rica tomaría sus precauciones para visitar Honduras, como el hecho de parar un esquema defensivo en donde los costarricenses tuvieron poco margen de terreno, tratando de que Andy Najar y Joseph Rosales junto con Luis Palma pudieran ayudar a que Romell Quioto y Jorge Benguché pudieran generar peligro en la meta de Keylor Navas, pero al final los intentos fueron muchos, pero la efectividad nula por la oncena de Reinaldo Rueda.

De esta forma, solo un remate desviado de Benguché a los 39 y otro de Romell Quioto a los 43 minutos, fueron las verdaderas aproximaciones del equipo local en contra de la meta del experimentado Keylor Navas que mantuvo control de su meta.

Empero, Costa Rica no pudo aprovechar el espacio largo y tuvo que conformarse para que solo una aproximación peligrosa de Alonso Martínez fuera lo más destacado de la primera mitad para el ataque de los visitantes.

La misma historia

Para la segunda mitad la historia se mantuvo con el mismo libreto, con una Honduras tratando de generar las aproximaciones que le pudieran dar la opción de poner a Costa Rica en terapia intensiva, pero los ticos no arriesgaron más de lo necesario y mantuvieron la llave de su puerta bien resguardada.

Por esa razón todo quedó en puras aproximaciones como la del minuto 70, cuando el recién ingresado Luis Vega, disparó desviado a la izquierda de la portería de Costa Rica, pero sin generar un daño real en contra de un Keylor Navas que se mantuvo siempre de espectador.

Mientras que Costa Rica estuvo más cerca de cambiar la historia por dos acciones de Álvaro Zamora a los 80 y 83 minutos, cuando en la primera acción estrelló el esférico en el larguero y la segunda obligó al portero hondureño a revolverse a fondo para salvar su portería.

Ahora Costa Rica recibirá a Nicaragua con la obligación de sumar una victoria o le dirá adiós a la eliminatoria, mientras que Honduras enfrentará a Haití en un resultado que podría favorecer a los intereses de la escuadra tica dirigida por Miguel Herrera.

