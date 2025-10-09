Honduras vs. Costa Rica, en vivo: horarios, dónde ver y alineaciones probables del duelo clave en el futuro de Miguel Herrera

La selección de Costa Rica tendrá un duelo clave en su objetivo de luchar por asistir al Mundial de 2026. Los Ticos se medirán a Honduras en el Estadio General Francisco Morazán este jueves 9 de octubre. Conoce los detalles de un partido que puede complicarle el puesto a Miguel Herrera en el conjunto costarricense.

Antes del inicio de esta doble fecha FIFA, los directivos de la federación costarricense respaldaron el puesto de Miguel Herrera. Pero esta sentencia podría cambiar en caso de que los resultados no lleguen.

Costa Rica se enfrentará a Honduras para cerrar la primera vuelta de el Grupo C. El conjunto tico acumula dos empates en el sector: igualdad 1-1 con Nicaragua y empate 3-3 contra Haití. En ambos partidos, el conjunto de Miguel Herrera dejó más dudas que certezas.

Honduras tiene un paso más firme. En la primera jornada igualaron 0-0 con Haití, pero cuando tuvieron que responder en casa lo hicieron una victoria 2-0 sobre Nicaragua. El conjunto hondureño no ha recibido su primer gol en esta fase del torneo. La defensa será clave para mantener el liderato en el grupo.

Una derrota de Costa Rica complicaría sus aspiraciones de estar en el Mundial de 2026. México, Estados Unidos y Canadá no están en esta competencia por ser anfitriones. En este sentido, el formato de clasificación ha cambiado.

La primera selección de cada uno de los tres grupos clasificará de forma directa al Mundial de 2026. Los dos mejores segundos tendrán la oportunidad de disputar el repechaje para poder inscribir su nombre en la Copa del Mundo. Costa Rica es segundo con dos puntos (igualado con Haití). Una victoria podría situar al conjunto del “Piojo” en el primer lugar de la tabla y de esta forma quitarle peso a los “fantasmas” sobre su proceso.

Horario y dónde ver el partido entre Honduras y Costa Rica

Horario en Estados Unidos: 22:00 horas ET / 19:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: Paramount+, fuboTV, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, Amazon Prime Video, CBS Sports Golazo y UNIVERSO.

Alineación probable de Honduras

Edrick Menjívar; Andy Najar, Getsel Montes, Julián Martínez, Joseph Rosales; Deiby Flores, Jorge Álvarez; Romell Quioto, Edwin Rodríguez, Luis Palma; Anthony Lozano.

Alineación probable de costa Rica

Keylor Navas; Carlos Mora, Julio Cascante, Alexis Gamboa, Juan Pablo Vargas, Joseph Mora; Kenneth Vargas, Orlando Galo, Manfred Ugalde, Josimar Alcócer; Alonso Martínez.

