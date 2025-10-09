‘Piojo’ Herrera revela las claves con las que piensa derrotar a Honduras

El seleccionador de Costa Rica, Miguel Herrera, afirmó que la clave en el partido frente a Honduras, por las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de 2026, está en la “consciencia de ser ordenados” tácticamente y “no regalarle oportunidades al rival”.

En conferencia de prensa previa al partido de este jueves ante los catrachos en San Pedro Sula, el seleccionador indicó que los jugadores deben estar atentos para evitar descuidos, como ya ha sucedido anteriormente.

“Tenemos que estar atentos a nuestros descuidos que son los que de repente han hecho fortalecer a los rivales, con errores y descuidos nuestros, que les dan la posibilidad a los rivales. Eso es lo principal, que hemos hablado con los muchachos y ellos están concentrados en tratar de no tener equivocaciones que el rival pueda capitalizar. La clave es la consciencia, estar ordenados y no regalarle oportunidades al rival”, dijo el “Piojo”.

Para esta convocatoria, el técnico ha incluido en su lista para los enfrentamientos ante Honduras y Nicaragua, esté último el 13 de octubre, al defensor Kendall Watson, ausente hace meses, y al creativo Celso Borges (en duda por lesión), quien había anunciado su retiro del equipo.

“Todos están listos para estos partidos y cualquiera puede iniciar. Cuando llamas a jugadores de experiencia, ellos se adaptan mucho a lo que uno quiere. Lo que hay que hacer con los muchachos jóvenes es quizás trabajar un poco más porque jugar en una eliminatoria mundialista es totalmente distinto, una eliminatoria es mucho más fuerte”, detalló Herrera.

Por su parte, el defensor Francisco Calvo destacó que saben lo complicado que es el juego de Honduras, pero que el equipo competirá “de tú a tú” como visitante.

“Sabemos que tienen delanteros de bastante talla y sabemos que se les puede competir de tú a tú. Ahora tenemos que concentrarnos en el planteamiento que podemos hacer mañana. Sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Honduras ha sido siempre un rival difícil, en un estadio complicado, pero eso también es motivante”, puntualizó Calvo.

La selección de Costa Rica empató a domicilio 1-1 con Nicaragua y cedió en casa un 3-3 ante Haití en las dos primeras jornadas de la última fase de las eliminatorias de la Concacaf.

Con 4 partidos por jugar, Honduras lidera el Grupo C con 4 puntos, seguido por Costa Rica (2), Haití (2) y Nicaragua (1).

Solo el líder clasificará al Mundial de forma directa. El segundo pasará a jugar una repesca intercontinental.

Sigue leyendo:

– Miguel Herrera podría estar en la cuerda floja

– Dirigente de la Federación Costarricense de Fútbol habló sobre Miguel Herrera

– Miguel Herrera reconoció que no renunciará a Costa Rica