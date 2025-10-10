Haití golea y se aprovecha de empate entre Honduras y Costa Rica

La selección de Haití logró una contundente victoria 0-3 sobre Nicaragua este jueves en el Estadio Nacional de Managua, en partido correspondiente a la tercera ronda del Grupo C de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El encuentro estuvo marcado por una suspensión de más de una hora debido a la intensa lluvia y a un corte de energía eléctrica en el estadio capitalino, pero ni eso detuvo el ritmo de los haitianos, que alcanzaron el liderato del grupo con 5 puntos.

Haití impone su jerarquía en Managua

Aunque Nicaragua comenzó dominando las acciones, Haití aprovechó su velocidad y contundencia al contragolpe para abrir el marcador temprano.

En el minuto 12, Duckens Nazon aprovechó un error del arquero Miguel Rodríguez tras un centro de Josué Casimir y puso el 0-1 para los visitantes.

El partido se detuvo al minuto 29 por un apagón provocado por la tormenta y se reanudó después de una hora.

Haití amplió su ventaja al 35 con un cabezazo de Danley Jean Jacques tras un tiro de esquina de Jean-Ricner Bellegarde.

En el segundo tiempo, Nicaragua insistió en busca del descuento, pero el arquero Johny Placide mantuvo su arco en cero con buenas atajadas.

Ya en tiempo añadido, Deedson Louicius sentenció el encuentro al 90+2 con el tercer gol, tras un preciso centro de Duke Lacroix, sellando la goleada 0-3.

Con este resultado, Haití se consolida como líder del Grupo C con cinco unidades y sueña con clasificar al Mundial 2026, mientras que Nicaragua queda al borde de la eliminación con solo un punto en tres jornadas.

Honduras y Haití quedan en el primer lugar con cinco unidades. Por su parte, Costa Rica queda en tercer lugar con tres puntos y en situación crítica en las Eliminatorias.

¿Qué países clasificarían al Mundial 2026 por Concacaf?

Aún quedan varias fechas, pero Surinam, Jamaica y Haití serían los tres equipos que irían al Mundial de 2026 tras liderar sus respectivos grupos.

Los primeros puestos de cada grupo clasifican a la Copa Mundial y los 2 mejores segundos clasifican al repechaje para la fase final de la Copa del Mundo.

