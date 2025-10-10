Miguel Herrera está contra las cuerdas, pero no reniega del resultado

La selección de Costa Rica sigue sin poder conseguir su primera victoria en esta fase de las eliminatorias al Mundial de 2026. En su partido en el Estadio general Francisco Morazán, los Ticos no pasaron del empate 0-0. Miguel Herrera reconoce no estar tan preocupado por la actuación de sus dirigidos.

Miguel Herrera reconoció que la intención del conjunto costarricense era ganar el partido en Honduras. Sin embargo, el plan no salió como se esperaba. De hecho, el conjunto Tico no tuvo mucha iniciativa al momento de tomar las riendas del partido.

“Veníamos a ganar, con un planteamiento de orden; la tuvimos y no entró. El empate tampoco es malo, ayuda a fortalecernos en la parte anímica, y el trabajo de los muchachos fue bueno (…) No sufrimos y ellos, en la desesperación, empezaron a patear desde muy lejos“, dijo Herrera tras el partido.

Costa Rica le entregó el balón a los locales. El “Piojo” quería llevarse los tres puntos, pero este es un objetivo complejo cuando tu equipo solo realiza un remate al arco en todo el partido. El único aspecto positivo es que los Ticos pudieron mantener su arco en cero por primera vez en esta ronda.

“Seguimos dependiendo de lo que hagamos y estamos obligados a sacar resultados, ya que perdimos puntos en fechas pasadas”, agregó el estratega mexicano.

Solo hace falta ganar

Luego de tres jornadas, Costa Rica acumula tres empates. El conjunto Tico cayó a la tercera posición del Grupo C con tres puntos. El líder sorpresivo es Haití con unidades, igualado con Honduras. La selección costarricense sigue dependiendo de sí misma, pero las victorias serían el único aliado del “Piojo” y sus dirigidos.

“Estamos obligados a ganar para meternos en la pelea con Honduras y Haití (…) Creo que tácticamente se hizo un buen trabajo. En la semana se hicieron las cosas bien para tratar de lograr lo que hicimos; fue un partido muy disputado”, concluyó.

