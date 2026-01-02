El inoxidable Yimmi Chará podría regresar a la Liga MX

El fútbol mexicano podría tener un icónico regreso para el Clausura 2026. Yimmi Chará ha sido vinculado a la Liga MX. El delantero colombiano milita en el Junior de Barranquilla, pero podría volver a probar suerte en México.

Según informaciones de Juan Salvador, expuesto por un portal ligado al Junior de Barranquilla, dos equipos de la Liga MX querrían hacerse con los servicios del delantero de 34 años.

“Tijuana y León están interesados en Yimmy Chará, que aún no logra acuerdo para renovar con Junior”, enfatiza el reporte expuesto por Solo Junior.

Yimmi Chará jugó 58 partidos con el Junior en la temporada 2024/2025. El polivalente delantero nacido en Santiago de Cali anotó 3 goles y concedió 8 asistencias en más de 4,000 minutos de acción.

Chará llegó al Junior en enero de 2024. Aunque se desconocen los detalles de la duración de su contrato, Yimmi Chará tiene un valor de mercado que roza el medio millón de dólares, según Transfermarkt.

Yimmi Chará en la Liga MX

El futbolista cafetero vistió dos camisetas en la Liga MX. Yimmi Chará defendió los colores de Rayados de Monterrey y Dorados de Sinaloa. Con el conjunto regio, Chará jugó 61 partidos en los que pudo anotar 12 goles y conceder 11 asistencias.

En su etapa con “El Gran Pez”, Chará solo jugó 16 partidos (1.440 minutos dentro del campo). El delantero sudamericano solo anotó 1 gol y repartió 4 asistencias. Casi 10 años después de haber dejado la Liga MX, el “Mago” podría regresar a México.

