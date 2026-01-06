Adiós, leyenda: muere a los 91 años Florentino López

El 2026 inició con una gran pérdida dentro del fútbol mexicano. Los Diablos Rojos del Toluca informaron el fallecimiento de Florentino López. El exguardameta español, naturalizado mexicano, dejó una huella en el balompié azteca en la década de los 60.

Aunque no hay muchos detalles sobre la causa de su fallecimiento, todo parece indicar que se debió a causas naturales. Florentino López falleció a sus 91 años el pasado lunes 5 de enero.

Qepd Florentino López pic.twitter.com/AYudVr33cx — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) January 5, 2026

“Quienes integramos el Club Deportivo Toluca, lamentamos el sensible fallecimiento de Florentino López, arquero legendario de nuestro equipo y clave durante el bicampeonato en la década de los 60“, escribió el Toluca en su comunicado.

Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/jlyIS0eqYw — Toluca FC (@TolucaFC) January 5, 2026

Florentino López nació en Navalmoral de la Mata, Cáceres, España, el 24 de agosto de 1932. López llegó a México cuando era un niño a causa de la Guerra Civil de su país. Con tan solo 18 años, el español naturalizado mexicano debutó en el primer equipo de Irapauto en la segunda división del balompié azteca.

A pesar de que solo le bastó un año para subir a la máxima categoría, López se marchó de México con 21 años. El exguardameta fue a España, país en el que defendió los arcos del Valencia y del Mallorca. Pero para la temporada 1960/1961 López regresa a México para uniformarse con los colores del Toluca.

El legendario guardameta de Navalmoral jugó durante 10 años en el Toluca. En la década de los 60 logró conquistar 3 trofeos para las vitrinas del club: 2 Ligas MX y 1 título de Concacaf. “Lamentamos el sensible fallecimiento de Florentino López. Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos. Que en paz descanse”, escribieron desde la cuenta oficial de la Liga MX.

Lamentamos el sensible fallecimiento de Florentino López.



Nos unimos a la pena que embargan familiares y amigos.



Que en paz descanse. 🕊️ pic.twitter.com/vuiPrcOOm4 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 5, 2026

