Andrés Micolta es baja para Pachuca todo el próximo torneo

El Pachuca confirmó una dura baja de cara al torneo Clausura 2026. El defensa ecuatoriano Andrés Micolta quedó oficialmente descartado del certamen tras sufrir una fractura en la rótula de la rodilla derecha, lesión que lo obligará a un largo proceso de recuperación.

La información fue dada a conocer este sábado por el club hidalguense a través de un comunicado oficial emitido por su cuerpo médico.

Parte médico oficial del Pachuca sobre Andrés Micolta

De acuerdo con el reporte médico, la lesión se produjo durante una sesión de entrenamiento reciente, cuando el zaguero realizó un movimiento desafortunado tras golpear el balón.

“En el entrenamiento de ayer, Andrés Micolta, luego de golpear un balón, al apoyar la rodilla derecha en un movimiento de rotación presentó dolor, lo que resultó en la fractura de la rótula. El tiempo aproximado de incorporación será de cuatro a cinco meses de acuerdo evolución clínica”, informó el doctor Fernando Márquez, director de los servicios médicos del club.

Cirugía exitosa y comienzo de la rehabilitación

El comunicado también detalló que el futbolista ya fue sometido a una intervención quirúrgica para estabilizar la lesión.

“El jugador fue intervenido por el doctor Marco Acuña, quien le colocó tornillos para la fijación de la rótula. El próximo lunes iniciaremos su rehabilitación”, añadió el informe médico.

La recuperación de Micolta coincidirá prácticamente con el calendario completo del Clausura 2026, cuya final está programada para el 24 de mayo.

Calendario del Pachuca y ausencia confirmada

El conjunto dirigido por Pachuca iniciará su participación en el Clausura 2026 el 10 de enero como visitante ante Guadalajara, y cerrará la fase regular el 25 de abril frente a Pumas. La liguilla arrancará el 2 de mayo, fechas que dejan fuera de competencia al defensor ecuatoriano.

Micolta, pieza clave en los éxitos recientes del club

Andrés Micolta llegó al Pachuca para el Clausura 2024 y rápidamente se consolidó como un elemento fundamental en la zaga. Fue parte del plantel que conquistó la Copa de Campeones de Concacaf 2024, el derbi de las Américas y la Challenger Cup, logros que elevaron su perfil internacional.

Una carrera marcada por las lesiones

La fractura de rótula representa un nuevo obstáculo en la carrera del zaguero nacido en Esmeraldas. En febrero del año pasado, Micolta sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior, también en la rodilla derecha, lesión que lo dejó fuera del Clausura 2025 y de la participación del club en el Mundial de Clubes.

Trayectoria y selección ecuatoriana

Micolta inició su carrera profesional en la quinta división de Brasil, defendiendo los colores del Río Blanco y el Castelo, antes de regresar a Ecuador en 2022 para jugar con El Nacional, club con el que logró el ascenso a la primera división.

Su buen rendimiento lo llevó al Pachuca y posteriormente a integrar convocatorias de la selección de Ecuador, incluida la Copa América 2024, aunque perdió continuidad tras su lesión en 2025.

Duro golpe rumbo al Mundial 2026

La nueva lesión frena el intento de Andrés Micolta por recuperar protagonismo y volver a ganarse un lugar en la Tri, en un momento clave del ciclo rumbo a la Copa del Mundo 2026.

