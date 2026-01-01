América sumaría al brasileño Ricardo Dourado como su primer refuerzo del Clausura 2026

Rodrigo Dourado sería el primer regalo de Año Nuevo para las Águilas del América como refuerzo para el torneo Clausura 2026 procedente del Atlético San Luis que llegará en el sitio que seguramente dejará al chileno Igor Lichnovsky, quien de acuerdo a versiones extraoficiales no será renovado su contrato.

Otro de los movimientos que podrían darse son la salida del chileno Víctor Dávila y del neerlandés Javairo Dilrosun, quienes no funcionaron en el ataque americanista, después de algunos chispazos que se dieron en su llegada al cuadro de Coapa, quienes supuestamente tampoco forman parte de los planes a futuro del técnico americanista.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



Rodrigo Dourado será nuevo jugador del América. ✅💣



Mediocampista Brasileño de 31 años, llegará procedente de Atletico de San Luis. 🦅👊



¿Qué les parece su fichaje? 🤔



📰 vía: @CLMerlo pic.twitter.com/KN99p1bBDp — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) January 1, 2026

Será una contratación debidamente estudiada y con la aprobación del técnico brasileño de las Águilas André Jardine, quien conoce perfectamente al zaguero amazónico desde que ambos llegaron al Atlético San Luis con una gran adición a la zaga potosina.

El amazónico buscará ganarse un sitio en donde los mexicanos Israel Reyes y Ramón Juárez parecen perfilados para ser titulares, aunque en varias formaciones el defensa sudamericano caerá como anillo al dedo en busca de fortalecer la zaga americanista.

Rodrigo Dourado llegó a la Liga MX procedente del Internacional de Porto Alegre precedido de un gran cartel como medio defensivo o zaguero central, donde en el Atlético San Luis la temporada pasada jugó en 15 de los 17 partidos del torneo Apertura 2026 y donde también colaboró con dos goles, siendo un elemento importante en el esquema táctico del cuadro minero.

Además Dourado fue parte del equipo olímpico que logró la primera medalla de oro en la historia de los brasileños en 2016 al vencer a Alemania con una escuadra donde participaron elemento como Neymar, Marquinhos, Gabriel Jesús y el portero Weverton.

Dourado ahora tendrá un nuevo reto con mayores alcances como parte de la defensa del América que tendrá su inicio de torneo con los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente el próximo 9 de enero en un campeonato donde buscará dejar atrás la frustración del torneo Apertura 2025 y también con el recuerdo de perder la final del torneo Clausura 2025.

De acuerdo con César Merlo, Rodrigo Dourado (31 🇧🇷) será nuevo jugador del América.



Gran fichaje para las Águilas. Una pieza que les había faltado en el último año. Tal vez el cuestionamiento sea ¿por qué hasta ahora?



Regalo de Reyes Magos para Jardine. pic.twitter.com/puqicYyon5 — mike (@m7keflores) January 1, 2026

Ahora el zaguero brasileño deberá aportar la fortaleza y el equilibrio en la zaga americanista, donde seguramente será uno de los equipos animadores de la Liga MX y que tiene el reto en cada campeonato de pelear por el título.

Seguir leyendo:

– América apenas pudo vencer al Puebla 1-0 en el inicio de la pretemporada

– Azcárraga Jean y la promesa en el América después de su alianza comercial

– América y Chivas, las únicas franquicias mexicanas entre la élite mundial





