América apenas pudo vencer al Puebla 1-0 en el inicio de la pretemporada

Las Águilas del América iniciaron en forma discreta la pretemporada del torneo Clausura 2026 al vencer 1-0 al Puebla, en duelo celebrado en el estadio de la Ciudad de los Deportes, en donde ambos equipos mostraron que apenas se están quitando el óxido de las vacaciones invernales.

El gol de la victoria fue anotado por el canterano Patricio Salas, que justificó el mayor esfuerzo americanista y sobre todo su mayor vocación ofensiva sobre unos poblanos bastante entusiastas, pero con poco empaque para poder aspirar a un mejor resultado.

✅ El América derrotaron al Puebla en un partido amistoso en el Estadio Azulcrema, con este gol de Patricio Salas después de una asistencia de Álvaro Fidalgo.#América 1-0 #Puebla



pic.twitter.com/LaJOlEjCYX — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) December 30, 2025

Lo más llamativo del encuentro fue que América no tuvo caras nuevas en su formación, apostando por la mayoría de su plantel del torneo pasado en espera de los cambios que se pudieran hacer en el resto del plazo que queda para poder hacer registros oficiales de cara a la lucha por el título del torneo que tendrá como salvedad el que no participarán seleccionados en la parte clave de la liguilla.

De esta forma tuvieron participación elementos como Henry Martín, Allan Saint-Maximin, Alex Zendejas, en espera de si son negociados o al final arriban elementos como Obed Vargas, César Montes o Agustín Palavicino, con la finalidad de apuntalar a una escuadra que enfrenta muchos retos para recuperar la posición de privilegio que ocupaba.

En la planificación del América no se contempla otro partido antes del debut en el torneo de Liga el próximo 9 de enero contra los Xolos de Tijuana, en donde el técnico André Jardine busca armar la alineación más competitiva para buscar la victoria sobre el cuadro fronterizo.

También se deberá definir si Henry Martín es negociado al Seattle Sounders como parte del cambio que podría traer a Obed Vargas al cuadro americanista y que sin duda le puede servir como plataforma para ser convocado con mayor frecuencia a la selección de México de cara al Mundial 2026.

Otro de los puntos a tratar es el asunto de Álvaro Fidalgo, si en realidad existe la opción de ir a Europa con el Valencia o Sevilla o de lo contrario quedarse en el América para aspirar a ser convocado a la selección de México ya como jugador naturalizado, cuya autorización correrá a partir del próximo 28 de enero.

Partido de preparación con enfoque total en el Clausura 2026. 🫡 pic.twitter.com/TLMrV9DeNP — Club América (@ClubAmerica) December 30, 2025

De esta forma, Fidalgo podría aparecer en la convocatoria de febrero, donde está programado un microciclo y un partido de preparación, así como para el partido de marzo contra Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca.

Seguir leyendo:

– Azcárraga Jean y la promesa en el América después de su alianza comercial

– El América y los Patriotas de Nueva Inglaterra inician una nueva era

– América ya tiene al relevo de Malagón para el Mundial.





