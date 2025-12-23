América ya tiene al relevo de Malagón para el Mundial.

Max Serrano, joven portero de la escuadra Sub 19 del Toluca, fue contratado por el América para competir con Rodolfo Cota por la titularidad en las Águilas, frente a la ausencia casi segura que tendrá el cuadro americanista en los últimos 40 días previos al Mundial 2026.

La idea de las Águilas parece una decisión al futuro, pues Serrano es una joven promesa y todavía sin estar lista al parecer para ser mandada al ruedo en el tiempo que Malagón se ausentará de la titularidad del América que será la fase final del torneo y toda la liguilla por el título del torneo Clausura 2026.

🚨¡OFICIAL!🚨



El futbolista juvenil, Max Serrano es nueva incorporación del Club América. ✅



Arquero de 19 años, procedente de Toluca llega directamente a reforzar la sub 20. 🧤



¡¡MUCHO ÉXITO, MAX!! 🦅🙌

Bajo ese panorama, Serrano parece una apuesta atrevida para dejarlo solo junto con Cota ante tanta responsabilidad que representa la portería de las Águilas, por lo cual se podría esperar que el cuadro americanista apueste por alguno otro portero con mayor experiencia en la Liga MX.

Max Serrano es un jugador con cierta experiencia, tanto en los Cimarrones de Sonora como en las fuerzas básicas de los Diablos Rojos, sin que hasta la fecha haya debutado en el máximo circuito, factor por lo cual deberán analizar muy bien como apuntalan esta zona en el cuadro de Coapa.

¡Las Águilas tienen nuevo integrante! 🦅

Max Serrano, portero canterano de Cimarrones de Sonora llega al Club América ⚽🔥

Luis Malagón deberá tener una ausencia de casi 40 días antes del Mundial, en donde deberá estar concentrado con la selección de México en la larga preparación que fue aprobada por los clubes de la Primera División con la finalidad de darle todo el apoyo al Tricolor.

Hasta el momento, Rodolfo Cota, exportero del Pachuca y del León, es quien se perfila para tomar la alternativa ante la ausencia de Malagón, que primero se ausentará para los juegos de preparación contra Panamá y Bolivia que se realizarán en enero.

Después en febrero habrá microciclos de trabajo, en marzo la fecha FIFA contra Portugal y Bélgica, para después dar paso a la concentración de 40 días antes del Mundial que será alrededor de finales de abril con la finalidad de que México pueda aspirar a una mejor posición en toda su historia de los Mundiales de la FIFA.

El nuevo arquero americanista Max Serrano ya entrenando a lado de Malagón y compañía

Cota con permiso por su boda



Cota con permiso por su boda pic.twitter.com/F2Z2b7zPpC — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) December 21, 2025

México enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio en el estadio Azteca, posteriormente encarará a Corea del Sur en el estadio Guadalajara de la capital jalisciense el 18 de junio y finalmente enfrentará a un equipo del repechaje que podría ser Dinamarca, Noruega, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa.

