LaVolpe y por qué descarta a Memo Ochoa para el Mundial y pide ayuda para Malagón

Ricardo Antonio LaVolpe, con vasta experiencia como estratega en la Liga MX y en la selección de México a nivel mundialista, aseguró en charla con La Opinión que las condiciones físicas de Memo Ochoa ya no están para jugar un Mundial y al mismo tiempo aconsejó mejorar a Luis Malagón.

Entrevistado con el propósito de hacer un análisis de la actualidad del seleccionado azteca que conduce Javier Aguirre precisamente cuando restan seis meses para que ruede la pelota en el duelo inaugural del cuadro azteca en la justa mundialista del 2026 contra Sudáfrica, en donde LaVolpe tocó el tema de quienes deben ser los arqueros del Tricolor para esta competencia.

¿Tú llevarías a Memo Ochoa como tercero?

No creo que tenga las condiciones. No, lo llevaría porque si es una cuestión de vestidor, solo se explica que lo pudieran llevar, pero para jugar, para que apareciera como titular, no, no. Yo creo que a esa edad te empieza a faltar reflejo, reacción.

Al margen no lo tengo que decir, fíjate dónde cómo le cuesta conseguir equipo y no veo que haya miles de equipos, ¿no?

Tú como portero, como jugador mundialista que fuiste en 1978, como técnico mundialista en 2006 y con tu experiencia como portero, ¿qué le recomendarías a Malagón para recuperar ese protagonismo?

Malagón tiene un problema que yo lo vengo diciendo hace tiempo. A mí me extraña, no sé, no soy para criticar a quién, pero si lo puedo decir porque es mi posición. En los entrenamientos se dividía desde que yo empecé a atajar en Argentina o yo trataba cuando estaba en algún equipo decirle a los entrenadores y los porteros que me trabaje dos cosas, no solamente lo físico, sino lo técnico, es decir, ¿qué es lo técnico?

Abrir el compás, saber caminar el arco, ¿qué es lo que se está viendo? Porque está bien, yo entiendo que el otro día dijeron que le habían ganado a Kevin Álvarez en el gol del Monterrey, pero a Malagón le ganan por delante, no por la espalda, entonces es algo básico y que se aprende de portero, pelota, hombre, la referencia, mirar donde está mi adversario y ahí es área chica donde es del portero.

LaVolpe insistió en este tema: “Para mí eso en el número uno era para Malagón ¿Por qué? Porque si yo me pongo en el arco y veo de dónde viene el centro, sales al borde del área chica y es un centro del portero, yo me acuerdo bien de eso“.

“Lo vengo repitiendo desde la Copa Oro, que si no sales de ese cuadrito, hay problemas. Malagón es un gran atajador, porque tiene mucho reflejo, creación, potencia. Pero eso es una parte, pero no sabe manejar el área, entonces me extraña también que el entrenador de portero no esté trabajando eso con él, creo que debe trabajar en eso mucho, porque si no el “Tala” (Raúl Rangel) puede sacar ventaja de eso”.

