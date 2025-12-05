Para LaVolpe, es clave que México inicie el Mundial con una victoria

Del otro lado de la línea telefónica, Ricardo Antonio LaVolpe, extécnico de México, atiende la llamada de La Opinión, para establecer que después de conocer a los rivales del Tricolor, el grupo es accesible para la siguiente ronda, pero antes deben solucionar el handicap de enfrentar a rivales sin muchos blasones.

“A simple vista se ve accesible, creo que no nos tocó un grupo difícil, pero bueno, los partidos hay que jugarlo y México, yo creo que tiene que mejorar sin ninguna duda. Son equipos que lógicamente te respetan, pero no te van a regalar espacio y bueno, habrá que enfrentarlos con mucha personalidad”.

Respecto al estilo africano y asiático que enfrentarán en los dos primeros juegos de la justa mundialista, el extécnico de México en el pasado Mundial de Alemania 2026, expuso que ya se conocen esos estilos y que eso puede ser favorable.

“Ya se jugó contra ellos, ya conocemos cómo juegan, son un poquito diferentes, pero vuelvo a repetirte, hace poco jugamos con Corea, se nos complicó un poco, después empató el partido, pero lo que más creo que todavía tenemos que esperar los partidos de marzo y dos partidos más antes del mundial para definir el equipo base. Diría yo, menos cambios para ir haciendo un trabajo colectivo, un trabajo de líneas para enfrentar a estos equipos y tratar de pasar en el primer lugar para que se te vaya facilitando la fase siguiente”, destacó LaVolpe.

Los equipos chicos se le complican

Con la experiencia que tuviste en el mundo, yo sé que fue de visitar, fue en Alemania, pero como técnico nacional a 6 meses del mundial, ¿qué tendría que hacer Aguirre?

“Uno de los problemas que México generalmente ha demostrado, es que cuando tiene que salir como ganador, como potencia, cuando se dice que este partido lo tenemos que ganar y vamos a ganar, algunas veces se presiona”

¿Es el famoso protagonismo que siempre has mencionado?

Sí, sí, porque yo digo que es presión porque no puede ser que cuando jugamos contra las potencias que ya te da la prensa, la gente, bueno, vamos a jugar contra Alemania, Argentina, Brasil, España, en un partido difícil, como que ahí demuestra México su carácter, su forma y hace los mejores partidos.

Y cuando lo tenemos como ganador, como que somos ahora nosotros lo que tenemos que ganar Creo que viene una cierta presión que tenemos que saber romperla para lograr los objetivos. O sea, por algo se nos ha complicado alguna vez la eliminatoria.

Los rivales europeos



LaVolpe también se refirió al rival europeo que le tocará a México y dijo que por eso es importante llegar a ese juego con la tranquilidad de los dos primeros resultados.

“La gente está esperando que México tenga mejores partidos y que ya tenga una base de equipo para tener un sistema de juego ya determinado y saber tener las variantes, porque no es lo mismo Sudáfrica que Corea y menos con un equipo europeo.

Por esa razón dijo que tiene que ser clave el partido inaugural, sobre todo para quitar la presión, de todo lo que se maneja en redes sociales, pues es donde muchas veces se genera la presión.

“No solamente para el aficionado, para el simpatizante, para todo México que somos local, el primer partido te da la confianza, te da tres puntos importantísimos, pero te vuelvo a repetir, si quieres esquivar en las otras fases que vienen, tenemos que salir con todo en busca del primer lugar del grupo”, concluyó.

