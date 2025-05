Ricardo La Volpe y Jorge Pietrasanta en candente polémica en redes sociales

Nuevamente una diferencia de ideas entre analistas y comentaristas de fútbol encienderon las redes sociales y ahora fue el turno de Jorge Pietrasanta de ESPN y de Ricardo La Volpe de TUDN, que se enfrascaron en una acalorada discusión debido a la forma de expresarse del exentrenador de México.

La polémica la inició Pietrasanta al comentar que no se le entendía muchas veces la forma de expresarse de La Volpe como la palabra fulbo, que obviamente no tardó en encontrar respuesta del técnico argentino que realiza funciones de analista en la cadena TUDN

Lavolpe analiza el fulbo, no fútbol, por eso no le entiendo casi nada cuando habla, solo cuando dice FULBO. 🤣 — Jorge Pietrasanta (@J_Pietra) May 16, 2025

Pietrasanta expuso lo siguiente en su cuenta de la red social de X: “Ahora entiendo. La Volpe analiza el fulbo, no fútbol, por eso no le entiendo casi nada cuando habla, solo cuando dice FULBO” y además acompaño su publicación con un emoji de risa.

Pero el comentario del comentarista de la cadena estadounidense en señal restringida en México no cayó nada bien entre los aficionados al fútbol que le recriminaron su crítica al estratega sudamericano al considerar a La Volpe como una leyenda del balompié de México e inclusive lo retaron a que arrobara a la cuenta del argentino, pero que no lo hacía por miedo.

Dejando de lado el ataque personal que hacés sobre mi acento, te contesto solo en materia deportiva. No me entiendes, ni me entenderás porque de "Fulbo", no sabes nada. https://t.co/oZjCPLMn09 — Ricardo La Volpe (@RicardoLaVolpeG) May 16, 2025

La respuesta de La Volpe



Pero La Volpe obviamente se enteró del asunto y no tardó en responder en su cuenta de X al asegurar que el representante de ESPN no sabía nada de fulbo: ““Dejando de lado el ataque personal que hacés sobre mi acento, te contesto solo en materia deportiva. No me entiendes, ni me entenderás porque de ‘Fulbo’, no sabes nada”.

Incluyen en la polémica a Andrés Vaca

No Ricardo, no se te entiende porque no sabes hablar, igual que el que narra contigo y se ríe (ese que, dicho por él, aprendió a narrar en el FIFA, 🤣 y que ahora se atreve a criticar verdaderos periodistas) no tienen dicción. Yo no critico ni tu acento ni tu carrera en el FULBO — Jorge Pietrasanta (@J_Pietra) May 17, 2025

Pero Pietrasanta volvió a la carga y ahora incluyó al compañero de La Volpe en TUDN, Andrés Vaca: “No Ricardo, no se te entiende porque no sabes hablar, igual que el que narra contigo y se ríe (ese que, dicho por él, aprendió a narrar en el FIFA, ???? y que ahora se atreve a criticar verdaderos periodistas) no tienen dicción. Yo no critico ni tu acento ni tu carrera en el FULBO”.

Esta situación le generó nuevas críticas a Pietrasanta porque los usuarios de X defendieron a la considerada máxima carta en el staff de locutores de Televisa Deportes Andrés Vaca.

