La Volpe sin rencores con Cuauhtémoc Blanco por su falta de respeto

Ricardo Antonio La Volpe no guarda rencor contra Cuauhtémoc Blanco por la falta de respeto que tuvo la exfigura del América y exgobernador de Morelos contra el extécnico de la selección de México en la transmisión en vivo de la gran final entre las Águilas y el Monterrey y que se hizo viral en todos sentidos.

Inclusive el exestratega de equipos como Oaxtepec, Ángeles de Puebla, Chivas, Querétaro, Atlante, América, Toluca, Atlas, Jaguares de Chiapas, así como de Boca Juniors y Vélez Sársfield, aseguró que no existe inconvenientes si Televisa decide volverlos a juntar para otra transmisión del próximo torneo Clausura 2025.

Don Cuauhtémoc Blanco festejando el golazo del América, cómo se lo grita a La Volpe y Faitelson JAJAJAJA😂💛pic.twitter.com/G6AyvoMYCR — Roberto Haz (@tudimebeto) December 16, 2024

En charla exclusiva con La Opinión, La Volpe reconoció que fue una falta de respeto la del exseleccionado nacional de México contra su persona y contra David Faitelson y que inclusive tuvo que contar hasta diez para no reaccionar violentamente debido a que su condición de extranjero no se lo permite y que de haberlo hecho le habrían aplicado el artículo 33 referente a las obligaciones y garantías de los extranjeros en la nación azteca.

“Primero no me di cuenta, porque yo estaba con el teléfono. Número dos, no puedo reaccionar siendo extranjero, entonces lo dejé pasar, pero agradezco que el señor Cuauhtémoc Blanco me llamó y me pidió disculpas”, precisó La Volpe, quien en todo momento aseguró que lo mejor de todo este embrollo fue que pudo guardar la calma frente a un hecho que vieron millones de personas.

Sobre el tema añadió que: “Son acciones que pasan y las tienes que dejar pasar para no tomar acciones en la televisión, donde todo el mundo te está viendo y puedas tomar una mala reacción, sobre todo siendo extranjero, iban a decir”.

¿Pero este asunto incendió las redes sociales e inclusive David Faitelson dijo que Cuauhtémoc Blanco les ofreció disculpas, pero cuál es tu opinión de todo esto?

Hay cosas que debes dejar pasar, porque si fueras en la calle, podrías reaccionar, pero estabas en vivo, la reacción tenía que ser agresiva sin ninguna duda por la acción que hace, donde habría tenido que pararme y ser agresivo.

Pero gracias a Dios me pude controlar y no tengo ningún problema, son cosas que dejé pasar, claro que no me gustó, es lógico que no me gustó, pero ahí hay cosas que uno debe estar tranquilo.

¿Pero volverías a compartir la pantalla con Cuauhtémoc Blanco?

Él me habló, eso fue lo que me gustó, lo escuché, me habló por teléfono y creo que no va a haber problema si nuevamente Televisa nos llama para la transmisión. Él tiene que saber que estamos al aire y que debe haber un comportamiento.

La Volpe insistió que no tiene ningún tipo de problema con Cuauhtémoc Blanco y que todo lo han hecho grande a raíz de que no lo llamó a la selección de México para el Mundial de Alemania 2006 e inclusive reconoció que pudo haberse equivocado en esa ocasión.

“No tengo problema con Cuauhtémoc Blanco, el problema lo hicieron a raíz de si lo llevé o no lo llevé al Mundial, siempre va a ser lo mismo, no lo entiendo, pero bueno, yo tenía un sistema y él lo sabe. Capaz que me equivoqué y también lo puedo decir, igual me equivoqué, pero yo tenía mi sistema de juego”.

Y en esto de los sistemas de juego, porque para mí los sistemas de juego te lo forman los jugadores con sus características, y eso está primero que las figuras, que los nombres, para mí es el equipo, el trabajo colectivo. Si me equivoqué, me equivoqué y él lo sabe, nunca tuve problemas con él y bueno, pasó lo que pasó y listo”.

Cuauhtémoc Blanco llamó a La Volpe para disculparse

En más detalles del suceso en la transmisión de la gran final entre Monterrey vs. América, donde Cuauhtémoc Blanco realizó una acción que en el argot popular es considerada como majadería y que se define como “una bajada por los chescos (refrescos)”, La Volpe no quiso avivar la polémica y resaltó que lo importante es que le ofreció disculpas el exnúmero 10 de las Águilas.

“Creo que en este asunto ya ni me va, pero bueno, me quedé un poco más tranquilo porque agradezco que el señor Cuauhtémoc Blanco me haya llamado para ofrecerme disculpas”.

VAYA VAYA…👀👀



Atención al saludo entre Ricardo La Volpe y Cuauhtémoc Blanco en el palco de TUDN.



📹 @v_ddiaz pic.twitter.com/FpBBAVCKST — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 9, 2024

¿Te merece alguna opinión que en redes sociales hayan dicho que tú y Faitelson perdieron la dignidad por buscar aumentar el rating de la transmisión?

Para nada, ya pasó la acción, no me di que ni cuenta y gracias a Dios que no me di cuenta, no lo tomé como para reaccionar, porque conté hasta diez y vuelvo a insistir, llevo más de 45 años en México, pero sigo siendo extranjero, porque sí reaccionó, cuidado.

La Volpe dijo que muchas veces se debe guardar la calma para no avivar más el problema, sobre todo por su condición de extranjero en México: “Debes saber cuántas veces me dijeron lo del famoso 33, en la misma calle, cuando te dicen barbaridades y cuando pasó aquello en Chivas, me gritaban barbaridades, pero uno debe saber contar hasta diez, porque está el famoso 33.

Como colofón a todo este asunto que inundó e incendió las redes sociales, Ricardo Antonio La Volpe volvió a puntualizar que de haber reaccionado violentamente contra Cuauhtémoc Blanco habría llevado las de perder por su condición de extranjero.

Ricardo La Volpe expuso su postura respecto a los hechos de la pasada transmisión de la gran final entre Monterrey vs. América, que incendió las redes sociales. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

“Porque creo que si hubiera reaccionado violentamente, de ahí en Monterrey me mandan de regreso a Argentina”, finalizó el extécnico y actual analista de la cadena TUDN.

