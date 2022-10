Ricardo Lavolpe se une al clamor general y pide al Chicharito Hernández con México en el Mundial Qatar 2022

Cada vez falta menos para el gran evento deportivo de este 2022, el Mundial de Qatar 2022. La Selección de México apura su preparación para la que será su octava participación consecutiva, pero el entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino no la tiene del todo fácil ante los problemas físicos que han tenido varios de sus elementos principales.

Raúl Jiménez, llamado a ser el delantero titular en Qatar sigue en su proceso de rehabilitación de una pubalgia, por lo que en caso de llegar al Mundial lo haría sin ritmo y muy justo. En ese contexto son más las voces desde la fanaticada mexicana e incluso analistas que exigen que se le levante el veto a Javier ‘Chicharito’ Hernández y sea convocado con El Tri.

El goleador viene de tener una muy buena temporada con el LA Galaxy de la MLS y le haría muy bien a la Selección de México; lo saben alrededor de El Tri y también un técnico experimentado como lo es Ricardo Lavolpe. El estratega considera que el equipo necesita de su experiencia, jerarquía y calidad si quiere lograr sus objetivos en la Copa del Mundo.

“Yo pondría a Chicharito en el once ideal de la Selección. Creo que es un jugador con todas las condiciones, con todo lo que ha demostrado poniéndose esa camiseta (…) tener un nueve con experiencia, un nueve con sus características, buen cabeceador, buen rematador, buena técnica” Ricardo Lavolpe

Pero además el ‘Bigotón’ Lavolpe no ocultó su optimismo con que el Tata Martino reconsidere y convoque al Chicharito e incluso teorizó sobre qué jugador se quedaría por fuera, considerando que Henry Martín (Club América) y Alexis Vega (CD Guadalajara) ya se consideran dentro por su gran nivel en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX que ya va culminando.

“¿Quién puede quedar fuera llevándolo a él? Bueno, no sabemos si Raúl Jiménez llegará por el problema de la lesión que todos sabemos y si estará al 100%. También está el caso de Rogelio Funes Mori que viene poniéndose a punto. Entonces uno tiene que analizar, en eso ya no estoy yo, en la cuestión médica, pero hay dos jugadores que quizás, no en estos momentos, en plenitud, como sí tendrías a Chicharito”, dijo a través de una ronda de preguntas realizada en su cuenta de Instagram.

Los números del Chicharito Hernández

A pesar que inició la temporada un poco lento, el Chicharito Hernández rápidamente asumió el liderazgo del LA Galaxy en la MLS y en 39 encuentros oficiales marcó 19 goles y entregó 3 asistencias. Su principal característica en el esquema del entrenador Greg Vanney es que hace jugar al resto de sus compañeros.

Estos números han generado mucha presión los últimos meses en el entorno de El Tri, ya que piden que el delantero de 34 años sea considerado por el Tata Martino, quien renuente ha preferido optar por Funes Mori o Raúl Jiménez, al que le ?prenden las veladoras? para que pueda llegar a la Copa del Mundo considerando la pubalgia que lo aqueja. View this post on Instagram A post shared by KF | Avatar de solo información (@kikefriasnews)

Por otra parte, Héctor Miguel Zelada, comentó que es culpa del propio Chicharito su ausencia de la Copa del Mundo. Quien fuera un destacado arquero de las Águilas del América contó en TUDN que tuvo una conversación con Martino y éste le contó cuál fue el episodio de indisciplina en el que definitivamente tuvo que descartar a Javier Hernández de su proceso al mando de México.

“Todos cometemos errores, pero no tiene los pantalones de reconocer (Chicharito)”, dijo Zelada

Sigue leyendo: