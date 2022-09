Raúl Jiménez no se operará de la pubalgia y “están encendidas las veladoras” para que llegue al Mundial con México

Cuando faltan menos de dos meses para que inicie el Mundial de Qatar 2022, se intensifica la presión sobre la Selección de México y el trabajo que realiza el entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino, un poco con pesimismo por los últimos resultados que no han convencido.

El Tata Martino se ha visto envuelto en polémica por su negativa de no convocar a Javier ‘Chicharito’ Hernández, que pasa por un buen momento ofensivo, y escoger a otros delanteros que por el contrario no están en buenas condiciones. Uno de esos es Raúl Jiménez, que en otra época era el ‘killer’ mexicano más destacado en Europa, pero que en la actualidad entre lesiones y ritmo se dice no está para ir a El Tri.

Pero otro problema tiene el ‘Lobo’ mexicano y son sus últimas dolencias físicas. A falta de oficialidad de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y el club inglés Wolverhampton, Jiménez padece de una pubalgia y por eso se encuentra presente en la convocatoria de México pero no disputará partidos.

Ante este panorama, Raúl Jiménez ya sabría que es imposible poder estar en Qatar con la playera verde y número 9 en la espalda, también conoce esta situación el Tata Martino, según varios reportes de medios como TUDN, ESPN y TV Azteca.

Ahora es la columna El Francotirador de Diario Récord que ofrece más detalles de esta situación. Según el nuevo reporte, los médicos y fisioterapeutas de El Tri trabajan sin descanso, al igual que el propio delantero, para que éste logre llegar al Mundial, que “ocurra un milagro”.

También existe la salida de una operación para la pubalgia y poder meterse en la lista de 26 jugadores, pero el propio Raúl Jiménez, según El Francotirador, ha descartado esa opción y según el panorama no estará en la Copa del Mundo, aunque aún “están encendidas las veladoras para que esté disponible”.

“Los dolores son intensos, no son fáciles para el lobo mexicano, al grado de que lo vimos renguear después del trabajo físico durante este Mole Tour. Ya cumplió tres semanas de estar en terapia y hay muy poco avance”, remarca el reporte.

“Está decidido: sólo si no puede estar para Qatar irá al quirófano. En estos casos, la infiltración también es un recurso”, agrega.

