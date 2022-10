El Chicharito Hernández se queda sin Mundial por un error que “no tiene los pantalones de reconocer”, según la leyenda Héctor Miguel Zelada

Conforme se acerca el gran evento deportivo del 2022 como lo es el Mundial de Qatar, sigue la tertulia y la discusión en torno a la actuación de la Selección de México, que llegará a la competición afectada por los recientes malos resultados y con varias piezas claves en veremos.

Uno de los elementos indispensables para el seleccionador Gerardo ‘Tata’ Martino es su delantero titular Raúl Jiménez, aquejado de problemas físicos. Pero otro atacante pudiera ocupar ese puesto pero el argentino no lo llevará por un veto, ese es Javier ‘Chicharito’ Hernández.

A pesar de la gran temporada que viene haciendo el goleador histórico de El Tri en la MLS, el Tata Martino desde un tiempo “le hizo la cruz” para llevarlo a la Selección. Acerca de esta polémica, la retirada leyenda del fútbol mexicano, Héctor Miguel Zelada, comentó que es culpa del propio Chicharito su ausencia de la Copa del Mundo.

Quien fuera un destacado arquero de las Águilas del América contó en TUDN que tuvo una conversación con Martino y éste le contó cuál fue el episodio de indisciplina en el que definitivamente tuvo que descartar a Javier Hernández de su proceso al mando de México.

“Yo sé lo que pasó con el Chicharito. Se imaginan que fue una indisciplina. Todos cometimos indisciplinas, pero hay que reconocerla”, expresó Zelada.

“Todos cometemos errores, pero no tiene los pantalones de reconocer (Chicharito). Yo creo que se equivocó y no tuvo los pantalones para reconocer. Pasó algo muy… hasta ahí, no me saquen más” Héctor Zelada

Ambas figuras del deporte hablaron en una oportunidad en un hotel de Atlanta. Fue ahí donde se filtró el motivo por el que el Chicharito Hernández tiene tres años sin jugar con El Tri, algo que extrañan los fanáticos mexicanos y especialmente ahora que falta mucho gol en la Selección.

“Yo sé todo, pero me lo llevo a la tumba”, aclaró la leyenda de 65 años para que no le consultaran más, ya que por fidelidad al Tata, que le reveló el suceso, no develará el mismo a los medios de comunicación.

