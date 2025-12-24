El América y los Patriotas de Nueva Inglaterra inician una nueva era

Las Águilas del América iniciaron una nueva era en su administración y alianzas comerciales al vender el Grupo Ollamani encabezado por Emilio Azcárraga Jean el 49 por ciento de sus acciones al Grupo de Inversión General Atlantic, que es líder a nivel internacional en los aspectos financieros.

Esta fusión comercial no tendría nada de extraño, salvo que las Águilas compartirán una alianza comercial con The Kraft Analytics Group, una entidad privada de tecnología y datos afiliada a Kraft Group, que es propietario de los Patriotas de Nueva Inglaterra de la National Football League (NFL) del Revolution de la Major League Soccer (MLS) y del Gillette Stadium.

Esta decisión representa un movimiento estratégico donde el grupo que encabeza al América y al Estadio Azteca, determinaron recibir el apoyo y la logística de un grupo muy experimentado, pero donde en la negociación las decisiones y planeación deportiva seguirán siendo responsabilidad de la gente que encabeza Emilio Azcárraga Jean.

Dentro del arreglo se dispuso que el actual dueño del América se mantendrá como Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración y se mantendrá como el líder de la conducción estratégica del Club y del Estadio, pero con la salvedad de que tendrán la asesoría de un equipo de clase mundial.

En el comunicado de prensa que publicó el América en sus redes sociales reafirmó que no perderá su esencia, sobre todo porque el objetivo es seguir luchando por campeonatos y seguir generando la alegría y el apoyo de millones de aficionados que tienen en México y más allá de sus fronteras.

🚨 ÚLTIMO MOMENTO 🚨



The Atlantic Group adquiere el 49% de las acciones del América, el club anunció la nueva sociedad en un comunicado.



Grupo Ollamani encabezado por Emilio Azcárraga Jean seguirá manteniendo la mayoría del equipo, estadio y terrenos adyacentes. pic.twitter.com/8XA7UGvkQC — ESPN.com.mx (@ESPNmx) December 24, 2025

Como quedó el paquete accionario

Las versiones extraoficiales indican que el 49 por ciento de las acciones del América y del estadio recientemente nombrado Banorte quedarán en manos del nuevo grupo inversor, mientras que el 51 por ciento seguirá en poder el Grupo Ollamani, en donde Emilio Azcárraga Jean es el titular.

LOS PATRIOTS Y EL AMÉRICA AHORA SON HERMANOS 🤝



El Club América de la Liga MX confirmó que The General Atlantic Group, propietarios de los New England Patriots adquirieron el 4️⃣9️⃣% de las acciones del equipo.



• El estadio Banorte (antes estadio Azteca), la mayoría de las… pic.twitter.com/VsepxvoqSe — Nación Patriota (@nacionpatriots) December 24, 2025

Se asegura que la negociación rondó los $490 millones de dólares (aproximadamente $8 mil, 771 millones de pesos, en cifras que podrían ajustarse conforme avance el tiempo, además de que la fusión permitirá a las Águilas seguir luchando por mantenerse como el mejor equipo de la Liga MX.

Seguir leyendo:

– Emilio Azcárraga Jean asegura que América puede ganar el título 17

– ¿El Estadio Azteca estará listo para el Mundial? Así lucen las obras

– Emilio Azcárraga promete un Estadio Azteca en tiempo y forma para el Mundial 2026





