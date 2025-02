Emilio Azcárraga promete un Estadio Azteca en tiempo y forma para el Mundial 2026

El presidente del grupo Televisa y dueño del Estadio Azteca, Emilio Azcárraga Jean, garantizó que el coloso de Santa Úrsula estará listo en tiempo y forma para que se dispute el Mundial 2026, disipando así las dudas que se han generado por los rumores de que existe un retraso en la remodelación.

Dicho anuncio fue realizado por el empresario en el marco del primer aniversario del ingreso del grupo Ollamani (sociedad bursátil, que administra las unidades de negocio de Televisa) a la Bolsa Mexicana de Valores, y en donde el América se convirtió en el primer equipo de la Liga MX en cotizar bursátilmente.

Sobre la remodelación del coloso de Santa Úrsula, que inició a mediados del 2024, Azcárraga Jean dijo: “Toda esta inversión está enfocada para una experiencia mucho mejor para los aficionados en los próximos 30, 40, 50 años. Ya merecíamos que le hiciéramos algo, vamos a quedar muy contentos de cómo va a quedar“.

El empresario resaltó sobre la preocupación en el retraso de las obras que ha quedado plasmada en varias imágenes que se han dado a conocer en redes sociales y que ha generado mucha inquietud sobre la opción de que no se puedan cumplir con las exigencias de la FIFA

“No hay contratiempos, la verdad es que va muy bien, ha habido temas que se han tratado, por ejemplo que no se hizo completa la obra por lo de afuera y la verdad es que eran dos proyectos separados. Una cosa era el desarrollo y que era un proyecto y la otra la remodelación del estadio, en ese desarrollo, por muchísimas razones, durante el COVID, ya no se volvió importante y la remodelación, evidentemente que sí, por eso hay una confusión, pero no es que se haya hecho a la mitad “.

En el mismo acto, el empresario no quiso dar a conocer cuál fue el monto que se ha invertido para estas obras y que dejarán al Estadio Azteca como un escenario moderno, y que tendrá el beneplácito de albergar una justa mundialista por tercera ocasión en su historia: “El monto, ahorita es variable, estamos terminando las cosas finales en el tema de acabados, butacas, que también tienen movimiento .

Problemas con los dueños de palcos

Respecto a los conflictos que existen con los dueños de los palcos y que han exigido acceso total a la justa mundialista, acorde a sus derechos como propietarios, el dueño del América y de este inmueble, expuso que siguen trabajando en eso, pero no dio más detalles en un asunto demasiado espinoso y que todavía él tiene mucha tela de donde cortar.

Cabría señalar que el Estadio Azteca será sede de la inauguración de la próxima Copa Mundial de la FIFA, el próximo 11 de junio del 2026, amén de que este emblemático escenario albergará cuatro partidos de la justa mundialista.

