Emilio Azcárraga Jean asegura que América puede ganar el título 17

Emilio Azcárraga Jean, presidente del Grupo Televisa y dueño del Club América, aseguró que las Águilas no pueden ser descartadas para pelear por su título 17 en la liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, sin importar la posición en que hayan terminado en el torneo regular.

El pronóstico del empresario se realizó en una entrevista para la cadena TUDN, en donde expuso que para el América pelear por títulos forma parte de su naturaleza y que habría que recordar que no hace mucho alcanzaron el título partiendo en la liguilla desde la fase de Play in, por lo cual en la serie que iniciarán contra el Monterrey, no pueden ser considerados como víctimas.

“Nos ha tocado campeonar siendo primero, campeonar siendo visitantes, nos ha tocado campeonar estando en el Play-In”, dijo dentro del contexto de que América no puede ser menospreciado por nada, ni por nadie.

Azcárraga también dijo que el América ha levantado títulos en distintos momentos y situaciones, tanto desde la posición de líder general, segundo de la tabla y desde la fase de Play in, jugando de local y de visitante, sobre todo porque lo fundamental es el rendimiento en cada partido, sobre todo en el actual torneo que partirán en el cuarto lugar para tratar de conseguir la décima séptima estrella

El propietario del América también dijo que: “Esperemos que nos den la 17. Primero los Cuartos de Final y de ahí en adelante”, amén de resaltar que más allá de todos los problemas que tuvieron que sortear a lo largo del campeonato.

También reconoció el peso que tiene la afición de las Águilas en momentos decisivos, es fundamental, sobre todo, en sus juegos de local y por supuesto aceptó que disputar una final en el Estadio Azteca siempre ha sido trascendental.

Emilio Azcárraga Jean aseguró que al América no se le puede descartar nunca en la liguilla. Crédito: Christian Palma | AP

“Nuestros aficionados son muy importantes, porque han marcado diferencia en otros juegos, sobre todo cuando hemos jugado en el Estadio Azteca, pero sin duda siempre será valorada su presencia para apoyarnos y su impulso en busca de los títulos que tenemos”, concluyó.

