Emilio Azcárraga Jean reconoció que mantener el éxito del América exige mayor inversión

El propietario del América, Emilio Azcárraga Jean, aseguró en entrevista para el canal deportivo TUDN que las Águilas están más cerca de ganar otro título que de quedarse en el camino y que eso se debe a que el éxito de su escuadra exige una mayor inversión que están realizando en todo momento.

Azcárraga destacó que el esfuerzo para revivir al América de sus cenizas, de sufrir temporadas de once puntos, fue muy una loza muy pesada y grande, por lo que después de tocar fondo, ahora se están gozando los frutos de ese esfuerzo.

“A mí me ha tocado vivir las malas, pero las muy malas del America y salir de las cenizas. Yo sí, me acuerdo cuando hicimos 11 puntos. Yo sí, me acuerdo de estar perdiendo contra Cruz Azul y contra Chivas y estar perdiendo contra Monterrey.

Yo sí, me acuerdo de estar ahí y me acuerdo de qué, con trabajo, con garra, con muchas cosas de un equipo que nadie daba un quinto porque calificamos en el Play in y salimos campeones. O sea, al final de la historia del America es muy grande, es un equipo superexitoso, deportivamente hablando y como negocio, pero eso requiere tener más inversión y por eso está más invirtiendo lo que se está invirtiendo”.

Por esa razón, el empresario insistió en que: “Nosotros, como sabes, hemos puesto el nivel del América muy arriba, aquí se ganan campeonatos o se fracasa y no me voy a mover de ahí, porque es una responsabilidad mía y de la gente que trabaja en el club, directiva, jugadores, cuerpo técnico y administradores, como es una obligación estar todos ahí”.

Las claves del éxito

Azcárraga Jean destacó que el éxito se debe a que se ha trabajado demasiado en el aspecto psicológico: “Nosotros trabajamos mucho en el tema psicológico junto con ellos y ha sido muy bueno para su formación, pero también para haber llegado a cuatro finales consecutivas, porque al final de la historia sí bien perdimos la última, llegamos a cuatro y si bien digo se fracasó con Toluca, hay que hacer un análisis de lo que se está haciendo bien, de la parte psicológica y de la parte de dirección deportiva que se está haciendo bien“.

Inclusive puso de ejemplo el tema de Santiago Baños, que ha sido atacado demasiado, no obstante haber trabajado para que el América esté gozando las mieles del triunfo:

“Porque de repente se dice fuera Baños y existe un hastag #FueraBaños, pero con él hemos llegado a cuatro finales consecutivas, por lo cual se le puede criticar, pero su trabajo está ahí y eso es lo que vale”.

Finalmente, dijo que en el fútbol se puede invertir y alcanzar el éxito como ellos siguen intentándolo a toda hora, sobre todo porque sin duda es una buena demostración de que en el fútbol se puede invertir con éxito.

Emilio Azcárraga está seguro de no descartar a su equipo en busca del título del actual torneo. Crédito: Eloísa Sánchez | Imago7

“Con respecto al estadio viene con un patrocinador como Banorte y hay pocos estadios que tienen patrocinador, pero porque si hay manera de sacar dinero para invertir, ahí está el ejemplo del Atlas, que invirtió con el refresco AGA, que invirtió en su centro de entrenamiento, por eso digo que si hay manera y creo que esa inversión se tiene que hacer tanto en hombres como mujeres, siento que hay que invertir más en fuerzas básicas, incluidos nosotros como America y creo que invertimos bastante, pero podemos hacerlo más”, concluyó el jerarca americanista.

