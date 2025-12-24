Azcárraga Jean y la promesa en el América después de su alianza comercial

El dueño de las Águilas del América, Emilio Azcárraga Jean, garantizó a la afición del cuadro americanista tanto en México como fuera de sus fronteras que el equipo no modificará su esencia triunfadora, sino, por el contrario, potenciará la búsqueda de los éxitos.

La declaración del empresario líder del Grupo Ollamani que administraba al América y el Estadio Banorte salió a colación frente a las muestras de incertidumbre y sorpresa que generó en la afición del América el anunció de la nueva alianza comercial con el grupo General Atlantic que administra también a los Patriotas de Nueva Inglaterra de la NFL.

👀 "AMÉRICA ABRE UN NUEVO CAPÍTULO, SIN PERDER SU ESENCIA".



El mensaje de Emilio Azcárraga Jean tras vender el 49 por ciento del club azulcrema a General Atlantic, grupo dueño de los New England Patriots. pic.twitter.com/EWzqIb6fHK — Futbol Picante (@futpicante) December 24, 2025

En redes sociales, los seguidores del equipo azulcrema se mostraron sorprendidos por el anuncio de que a partir de esta fecha el 49 por ciento de las acciones del América y del Estadio recientemente nombrado como Banorte por su acuerdo con una institución bancaria pasarán a formar parte del Grupo General Atlantic y el 51 por ciento seguirá siendo propiedad del empresario que además mantendrá el control de las decisiones deportivas y estratégicas de ambas entidades.

Dentro del movimiento empresarial, el América anunció esta decisión a través de un comunicado de prensa en redes sociales, resaltando la capacidad y experiencia de este grupo inversor de Estados Unidos con un liderazgo financiero a nivel internacional.

Las Águilas además con este movimiento compartirán sociedad con The Kraft Analytics Group, empresa privada de tecnología y datos afiliada al Kraft Group, que es dueño de los New England Patriots, del Revolution y del Gillete Stadium.

La reacción del empresario mexicano

Después de esta decisión, el propio Azcárraga Jean se dirigió a los aficionados americanistas a través de una publicación en redes sociales bajo este tenor: “El América de siempre, listo para el futuro.

El señor Emilio Azcárraga Jean, presidente del Club América, anunció una alianza estratégica con General Atlantic, un grupo inversionista, y con The Kraft Analytics Group, empresa privada de tecnología y datos. #EnPunto con @Enrique_Acevedo | #DecideInformado | Síguelo por… pic.twitter.com/VAb6HcJOOX — NMás (@nmas) December 24, 2025

El Club América no se explica sin su gente. Se explica con historias, con recuerdos, con días y noches inolvidables y con una pasión que se hereda de generación en generación. Es una historia escrita en la tribuna, en la cancha y en cada rincón donde late el americanismo.

Hoy, el América abre un nuevo capítulo, sin perder su esencia.

Anuncio hoy, una alianza estratégica con General Atlantic, un fondo de inversión internacional, que permitirá seguir fortaleciendo al Club América y al Estadio Banorte, pensando en el futuro, en la grandeza del club y, sobre todo, en su gente. Esta alianza suma experiencia global y visión de largo plazo, pero mantiene algo fundamental, su liderazgo y su grandeza.

El hoy Estadio Banorte, escenario de tantas alegrías y noches memorables, se está transformando para ofrecer una experiencia cada vez mejor a los aficionados, comodidad, más cercanía y más momentos para recordar. Un estadio que tiene alma y corazón, honra su historia y que, muy pronto, volverá a ser el centro del fútbol mundial por tercera vez al recibir el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¡EMILIO AZCÁRRAGA JEAN HABLÓ SOBRE LA VENTA DE ACCIONES DEL AMÉRICA! 🫡🦅



El presidente y dueño del América, Emilio Azcárraga, se pronunció en sus redes sociales después de que se diera a conocer que la venta del 49% de las acciones de Las Águilas es una alianza estratégica para… pic.twitter.com/diPQU3cwmj — Estadio Deportes (@EstadioDxts) December 24, 2025

Este paso no cambia al América ni a su Estadio, los impulsa.

Es una promesa de seguir luchando por campeonatos, de seguir llenando el estadio de emoción, de seguir representando con orgullo a millones de americanistas en México y en el mundo. Juntos, como siempre, todos juntos”.

Así se manifestó el dueño de Televisa, el América y Estadio Banorte, así como otros activos que no entraron en la negociación, sino simplemente el inmueble dos veces mundialista y el campeón en 16 ocasiones en la Liga MX.

La idea de Azcárraga Jean es que en los próximos 30 años el empuje y capacidad económica de escuadras como Cruz Azul, Chivas, Tigres, Monterrey y Pumas, no les arrebaten la imagen de equipo grande en el fútbol de México.

Seguir leyendo:

– El América y los Patriotas de Nueva Inglaterra inician una nueva era

– América ya tiene al relevo de Malagón para el Mundial.

– Insisten en el América que Álvaro Fidalgo regresará a Europa





