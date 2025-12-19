América y Chivas, las únicas franquicias mexicanas, entre la élite mundial

Las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara se pueden jactar de que en el mundo de las franquicias más valoradas del orbe son las mexicanas de mayor valor en un panorama que incluye escuadras del nivel del Real Madrid, Manchester United, así como equipos de la NBA y la NFL.

Lo anterior salió a colación después de que la página especializada en este tipo de asuntos de valor comercial de los equipos a nivel global Sportico, reveló su listado de franquicias más valoradas en el mundo y donde, de México, solo aparecen el Rebaño Sagrado y las Águilas.

En la relación se incluyen a equipos de Estados Unidos, así como del tamaño de la marca del Real Madrid, del Manchester United, del Manchester City, Bayern Múnich, AC Milan, entre las más cotizadas, así como escuadras de la Major League Soccer (MLS) que inclusive se sitúan por encima de las entidades de la Liga MX.

Los Dallas Cowboys como marca demuestra el valor que tienen en Estados Unidos las franquicias deportivas y en donde el cuadro de la estrella solitaria se destaca por ser el equipo de mayor valor en la NFL, los Lakers LA en la NBA o los New York Yankees en la MLB, pero eso no indica que en México no se hagan las cosas bien o que no existan equipos con alto valor de venta.

Las franquicias de mayor valor

Desde el hecho de que América y Chivas son las únicas dos franquicias latinoamericanas fuera de Estados Unidos que se encuentran entre las 170 marcas deportivas más valiosas en el mundo, eso no indica tampoco que estén por encima de varios clubes importantes de la MLS.

En la fórmula que utiliza para medir el costo y valor de las franquicias, la citada página especializada en este tipo de temas, incluye factores como la afición, las ventas, los ingresos, el estadio, la infraestructura, los jugadores y sobre todo la historia, por lo cual el América se ubica en el sitio 162 y las Chivas en el 166.

Por el simple hecho de que Cruz Azul y Tigres no tengan un escenario que responda a las necesidades de la modernidad y que incluye el valor global de las franquicias como acontece con América con su renovado estadio Azteca o las Chivas con el ultramoderno estadio Akron, se cuecen aparte a la hora de responder en este análisis.

América tiene un valor estimado de su franquicia de $770 millones de dólares, así como un ingreso de 167 millones de dólares y que representa en el 2025 un crecimiento del 3 por ciento, mientras que las Chivas alcanzaron un valor estimado de 730 millones de dólares, con ingresos de $160 millones de dólares y que les otorga también un 3 por ciento de crecimiento.

Por qué la MLS supera a la Liga MX

La MLS aparece por encima de la Liga MX por el simple hecho de la llegada de figura de corte internacional como Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul, Jordi Alba y Sergio Busquets en el Inter Miami o Thomas Muller en el Whitecaps de Vancouver, así como el caso del surcoreano Son Heung-min del LAFC y de Hirving Lozano en el San Diego FC, que han solventado la inversión que han realizado los equipos de esta liga para apoderarse de un panorama que cada vez se le complica a los equipos de la Liga MX.

El equipo de MLS más valioso de acuerdo con Sportico es el LAFC con un cálculo en su valor de 1.28 mil millones de dólares, seguido por el Inter Miami con 1.19 mil millones, luego aparece LA Galaxy, Atlanta United, New York City FC, Austin FC y Seattle Sounders superan a los dos equipos más importantes de México.

