Chivas renueva a la “Hormiga” González que hará dupla con Ángel Sepúlveda

Las Chivas del Guadalajara tuvieron un martes muy movido con la firma de renovación del delantero Armando “Hormiga” González, actual campeón de goleo junto con el portugués Paulinho del Toluca y el brasileño Joao Pedro del Atlético San Luis, con 12 goles.

La Hormiga hará pareja con el exdelantero de Cruz Azul, Ángel Sepúlveda, que es esperado este miércoles en las instalaciones de Verde Valle para realizarse los exámenes médicos e incorporarse al grupo que realizará la pretemporada.

También se confirmó la ampliación del contrato del mediocampista Fernando “Oso” González que junto con Omar Govea, hicieron que el técnico Gabriel Milito prescindiera de los servicios del mundialista Erick Gutiérrez que llegó con las mayores credenciales y terminó perdiendo su sitio en el cuadro rojiblanco.

Al mismo tiempo la directiva confirmó las bajas de Alan Mozo, Erick Gutiérrez y Alan Pulido, quienes finalmente no entraron en planes del técnico argentino Gabriel Milito y por esa razón no fueron incluidos en la lista de viajeros a Zacatecas donde el cuadro rojiblanco realizará su pretemporada con trabajo físico y algunos partidos para después participar en la Copa Pacífico a partir del 3 de enero en el estadio Jalisco.

Armando González vivió un torneo Apertura 2025 extraordinario, en el que se coronó campeón de goleo con 12 anotaciones y se consolidó como uno de los atacantes más prometedores del futbol mexicano. La renovación del delantero de 22 años hasta 2029 confirma la apuesta del club por su talento y su crecimiento.

Chivas anunció las siguientes renovaciones:



Lo anterior puso sobre la mesa el interés de renovar al delantero surgido de la cantera tapatía, por lo cual ofrecieron un contrato de tres años bajo una alta cláusula, rescisión de contrato y con la promesa de dejarlo escuchar ofertas de equipos europeos.

La “Hormiga” es hijo del exdelantero de Chivas, Necaxa y Querétaro con el mismo nombre y que fue importante a finales de la década de los 80 y principios de los 90, para después iniciar una carrera como dirigente en el Necaxa.

Dupla goleadora con Ángel Sepúlveda

La firma del contrato de la “Hormiga” era una prioridad para la directiva rojiblanca, sobre todo porque en sus planes está armar la dupla goleadora con el explosivo artillero de Cruz Azul Ángel Sepúlveda, que después de cumplir un exitoso periodo en la Máquina Celeste.

La incorporación de Sepúlveda era clave en los planes de Milito y junto con Brian Gutiérrez, mediocampista mexicoamericano procedente del Chicago Fire, con lo cual esperan armar una ofensiva poderosa junto con Yael Padilla y Ricardo Marín, que regresó del Puebla.

