Fichaje bomba en México: Julián Carranza, la nueva joya proveniente de Europa

El fútbol mexicano tendrá una nueva incorporación proveniente de Europa. El argentino Julián Carranza aterrizó en la Liga MX para reforzar a los Rayos del Necaxa. El futbolista argentino llega con una buena experiencia europea a su espalda.

“Potencia y olfato goleador al servicio de los Rayos… ¡Bienvenido a tu nueva casa, @carranzajuli21!”, así anunciaron los Rayos del Necaxa a su nueva incorporación. El delantero argentino usará el dorsal 21 para el Clausura 2026.

Julián Carranza le pertenecía al Feyenoord de Países Bajos. Sin embargo, el conjunto neerlandés tenía cedido al argentino al Leicester City de Inglaterra. El Feyenoord lo recuperó e inició una negociación con el conjunto mexicano.

Los reportes aseguran que Carranza fue traspasado de forma definitiva a los Rayos del Necaxa a cambio de $3.5 millones de dólares. Se estima que el atacante sudamericano cerró un contrato por 4 años hasta diciembre de 2029. En el papel habría opción a una temporada adicional.

Paso fugaz por Europa

En julio de 2024, Julián Carranza dejó el Philadelphia Union de la Major League Soccer para incorporarse al Feyenoord de la Eredivisie. Con el conjunto neerlandés Carranza jugó 30 partidos (1,128 minutos dentro del campo), en los que pudo convertir 5 goles y conceder 1 asistencia.

Para inicios de esta temporada Carranza fue cedido al Leicester City de la Championship. El atacante argentino no contó con mucha suerte. Carranza se despidió del club sin goles en nueve apariciones con el club inglés.

Carranza fue formado en Banfield de Argentina. El sudamericano también defendió los colores del Inter Miami y Philadelphia Union. En este último club, Carranza anotó 43 goles y concedió 20 asistencias (los mejores registros de su carrera).

