Goles son amores y la Liga MX superó a grandes torneos de Europa

La Liga MX es uno de los torneos más importantes de todo el fútbol de Concacaf. El fútbol mexicano es uno de los platillos principales a nivel continental y en los últimos campeonatos ha entregado grandes espectáculos y muchos goles.

En una información mostrada por Mikel Arriola, presidente de ejecutivo de la Liga MX y comisionado de la FMF, se pudo observar un crecimiento en la cantidad de goles anotados en el Apertura 2025. En el último torneo se convirtieron 521 goles. Esto representó un incremento del 9% con relación al torneo anterior.

Los registros de asistencia a los estadios y de audiencia de la @LigaBBVAMX en el #Apertura2025 fueron paralelos al espectáculo reflejado en 521 festejos de gol, debuts e incremento en el tiempo efectivo en #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/j98UZnwWSu — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) December 30, 2025

En el fútbol mexicano se marcaron, en promedio, 3.1 anotaciones por partido. El tiempo de juego efectivo también tuvo un incremento. En la Liga MX se mantuvo el balón en cancha durante 56’08” por partido.

El promedio goleador del fútbol mexicano superó registros de los grandes torneos de Europa. En la Ligue 1 de Francia se han marcado 2.96 goles por partido; en la Premier League de Inglaterra se han anotado 2.82 goles por juego; en LaLiga de España se han convertido 2.56 goles por encuentro y en la Serie A hay un promedio goleador de 2.56 tantos por juego. La Major League Soccer también quedó por debajo con un promedio goleador de 3.00 goles por encuentro.

Solo la Bundesliga, de los cinco mejores torneos de Europa, superó el promedio anotador de la Liga MX. En Alemania se han anotado en la temporada 3.14 goles por encuentros en las 16 jornadas jugadas hasta ahora. Esta estadística abre un debate sobre el fútbol azteca: ¿se prioriza el juego ofensivo en México o hay muchas falencias defensivas en la Liga MX?

Clubes que más goles marcaron en el Apertura 2025

Toluca – 43 goles

Tigres – 35 goles

América – 33 goles

Monterrey – 33 goles

Cruz Azul – 32 goles

Máximos goleadores en el Apertura 2025

Paulinho – 12 goles

Armando González – 12 goles

Joao Pedro – 12 goles

Germán Berterame – 9 goles

Juan Brunetta – 8 goles

