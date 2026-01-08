Antonio Mohamed insinúa una mala gestión de los Tigres con Sebastián Córdova

Sebastián Córdova busca recuperar su nivel con los Diablos Rojos del Toluca. El mediocampista azteca venía de oscuras temporadas con los Tigres de la UANL. Antonio Mohamed tiene el objetivo de recuperarlo y darle las oportunidades que, a su juicio, no recibió en el conjunto universitario.

El mediocampista mexicano de 28 años llegó a los Diablos Rojos del Toluca después de que se le venciera su contrato con los Tigres. Córdova llegó gratis al conjunto de Antonio Mohamed. Se estima que el mediocampista nacido en Aguascalientes use el dorsal 7 y esté vinculado al club hasta 2029.

Antonio Mohamed, entrenador que logró el bicampeonato con el Toluca, está consciente de la calidad y el aporte que puede ser entregado por Córdova. El “Turco” quiere darle la confianza a un futbolista que había sido relegado al banquillo de los Tigres en los últimos meses.

“Es (Córdova) un jugador que estaba en el mercado y a nosotros nos sonó muy apetecible. Va a reemplazar a Juampi (Domínguez), que se fue a León, y enseguida la directiva hizo el intento y lo trajimos… Sabemos la calidad que tiene, nosotros le vamos a dar el lugar que le corresponde“, dijo el estratega sudamericano.

UN JUGADOR QUE YA ESTABA EN EL MERCADO ⚽️⚽️⚽️



Antonio Mohamed habla sobre la llegada de Sebastián Córdova a Toluca. 👹



El técnico de los Diablos fue muy directo con el exjugador de Tigres. 😱



Sin embargo, Antonio Mohamed aclaró que todo depende de la mentalidad con la que llegue Sebastián Córdova. Retomar el buen nivel solo recae en los hombros del propio Córdova. Sobre sus botines está la oportunidad de ganarse la titularidad dentro del bicampeón de la Liga MX y, por qué no, ser considerado para la selección mexicana.

“Recuperarse depende de él. Dependerá de él, de la intensidad con lo que hagan los entrenamientos, con el hambre de gloria que tenga, de volver a los primeros planos, ¿no?… Así que, nosotros le damos la oportunidad, le damos la camiseta, lo incluimos en el plantel como uno más. Ahora dependerá de él, todo lo que quiera hacer”, agregó mohamed.

El oscuro 2025 de Córdova

El torneo Apertura 2025 fue un campeonato que quedará para el olvido en la carrera de Sebastián Córdova. En términos generales, Córdova jugó 18 partidos en el torneo. A pesar de que es una cifra alta, el mediocampista de 28 años tuvo muy poca acción dentro del campo.

Sebastián Córdova solo estuvo dentro del campo durante 1,006 minutos (cerca de 11 partidos completos). En la temporada, el futbolista de Aguascalientes solo pudo aportar 1 gol y 4 asistencias. El Toluca será el quinto equipo de su carrera y una nueva oportunidad para resurgir dentro de la Liga MX.

