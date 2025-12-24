Antonio Mohamed no le cierra las puertas a Boca Juniors

Antonio Mohamed ha vuelto a ser un estratega relevante dentro del fútbol mexicano. El bicampeonato con los Diablos Rojos del Toluca lo pone en lo más alto de la Liga MX. Después de todos los éxitos obtenidos, el “Turco” vuelve a sonar para dirigir en Sudamérica. Una de sus posibles opciones es Boca Juniors.

El “Turco” ha sido vinculado al conjunto Xeneize, pero fue el propio Mohamed el que se encargó de aclarar que aún no ha recibido ningún llamado. En una entrevista con TyC Sport el estratega argentino dejó en claro este factor.

“No me llamaron nunca. Hay siempre sondeos de allegados a… Pero oficialmente nunca me llamaron, nunca se contactaron conmigo”, reveló el entrenador del Toluca.

"Si Boca te quiere, te va a buscar y te lleva"



Antonio Mohamed, DT de Toluca, sobre la chance de dirigir al Xeneize



🎙️ TyC Sports pic.twitter.com/GrKt7G0zXF — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) December 23, 2025

Sin embargo, Antonio Mohamed reconoció que le gustaría estar en algún momento en el banquillo de Boca Juniors. El conjunto Xeneize es uno de los más importantes de Sudamérica y el “Turco” no ocultó su deseo de ser considerado en alguna ocasión.

“Siempre hay terceras personas que insinúan y te nombran a alguno del Consejo que quiere hablar contigo. Son paracaidistas (…) A uno le gustaría en algún momento tener esa chance. Pero bueno, tienen que darse los momentos y los tiempos de las personas”, agregó.

Fiel al Toluca

A pesar de sus insinuaciones sobre el balompié argentino, Antonio Mohamed explicó que aún tiene contrato dentro del fútbol mexicano. El “Turco” aclaró que uno de los posibles momentos para salir sería después del Mundial de 2026.

“Este año firmé un contrato por dos años, con la posibilidad de acordar una salida en julio. Después del Mundial nos sentaremos a analizar y tomaremos la decisión que sea conveniente para ambas partes”, concluyó.

Antonio Mohamed ha dirigido a muchos clubes en su carrera como entrenador. El “Turco” ha comandado procesos en Zacatepec, Leones Morelos, Jaguares, Huracán, Tiburones Rojos, Colón, Independiente, Tijuana, América, Monterrey, Celta de Vigo, Atlético Mineiro, Pumas de la UNAM y su actual paso por el Toluca.

