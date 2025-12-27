Revelan roces con Sebastián Córdova por su falta de “garra” dentro del campo

Sebastián Córdova fue por momentos un futbolista de gran proyección dentro del fútbol mexicano. Córdova ha hecho toda su carrera en la Liga MX, pero no todo ha sido color de rosas en su desarrollo futbolístico. Cuando era un juvenil, Córdova tuvo algunos roces con Yosgart Gutiérrez.

Durante sus primeros pasos con los Rayos del Necaxa, Sebastián Córdova compartió vestuario con Yosgart Gutiérrez. El exarquero del fútbol mexicano reveló algunos detalles de Córdova en sus comienzos.

Yosgart Gutiérrez recordó que su convivencia con Córdova no fue la mejor porque siempre le exigía más entrega dentro del campo. Gutiérrez sentía que aquel juvenil era un futbolista con miedo de ir al choque y de exigirse al máximo dentro del campo.

“Tuve algunos roces con él porque de repente no le gustaba correr, no le gustaba meter, no le gustaba el choque y yo se lo decía. Quizás en la calentura del partido o de un entrenamiento, fueron los roces con él pero después mejoró mucho”, recordó Gutiérrez en una plática en Fox Sports.

Pero las características de Córdova son otras. El exjugador de las Águilas del América tiene mucha calidad con el balón a sus pies. El jugador nacido en Aguascalientes ha demostrado su valía dentro del balompié azteca.

En la actualidad Sebastián Córdova ha perdido mucho protagonismo dentro de la Liga MX. El contrato de Córdova con los Tigres de la UANL finaliza en los próximos días. La incertidumbre de su futuro pudo haber sido un factor que haya condicionado el reciente paso de Córodova en el conjunto felino.

“No sé si sea esa situación la que le está afectando, hablo sin estar en el día a día actualmente con él”, agregó Yosgart Gutiérrez.

Los reportes señalan que Sebastián Córdova podría llegar a los Diablos Rojos del Toluca. Con 28 años, Córdova es un futbolista que aún puede aportar años de buen servicio en el balompié azteca.

Sebastián Córdova ha jugado más de 260 partidos en la Liga MX. El mediocampista ha marcado 42 goles y ha concedido 26 asistencias en su paso por el fútbol azteca. El valor de mercado de Sebastián ronda los $3.5 millones de dólares.

