El “Loco” Abreu le quita presión a El Tri por Gilberto Mora

Gilberto Mora se ha convertido en la principal figura mexicana que milita en la Liga MX. El jugador de los Xolos de Tijuana es el futbolista con mayor proyección de todo el fútbol mexicano. Existe la preocupación de que Mora se pierda el Mundial por problemas físicos. Sebastián Abreu calmó a los aficionados de El Tri.

El futbolista de 18 años ha sido diagnosticado con una pubalgia. Esta lesión ha afectado su desarrollo con normalidad de las actividades con el club, desde la pretemporada hasta mitad de enero. Se desconoce cuándo regresaría a las actividades, pero Sebastián Abreu fue optimista con su recuperación.

“Gilito está avanzando bien en su recuperación, aunque aún no hay una fecha definida para su regreso. Se espera que llegue en óptimas condiciones para la Copa del Mundo, que es la máxima prioridad tanto para él como para el club. Es fundamental tenerlo disponible”, dijo el estratega de los Xolos de Tijuana.

“Viene muy bien, pero no hay fecha de regreso y seguramente llegue muy bien para la Copa del Mundo”: Sebastián Abreu sobre la evolución de Gilberto Mora. 🇲🇽 pic.twitter.com/xtbIQV0XW5 — Giovanni Guerrero (@gioxguerrero) February 28, 2026

El problema es que Gilberto Mora se está perdiendo partidos importantes con los Xolos de Tijuana y concentraciones con la selección mexicana de Javier Aguirre. “Morita” no juega un partido oficial desde el 17 de enero en un duelo contra el Atlético San Luis.

Gilberto Mora en el Mundial

Sebastián Abreu fue muy tajante al asegurar que Gilberto Mora no tiene nada que demostrarle a Javier Aguirre. El “Vasco” debe estar consciente de lo que puede entregar el jugador de 18 años. El “Loco” cree que su futbolista tiene un cupo asegurado a la Copa del Mundo por sus cualidades técnicas.

“Ahora, lo que le digo es que no debe ponerse ansioso. Ya mostró su nivel, sabemos que está para primera división y selección. Debe recuperarse para la Copa del Mundo; el entrenador sabe que tiene características diferentes y que no hay otro jugador igual. No tiene que demostrarle nada a nadie ni forzarse innecesariamente. La salud es primero: estando bien, sus condiciones futbolísticas le darán el lugar entre los 26 convocados al Mundial“, agregó.

Sigue leyendo:

– Efraín Álvarez destaca su pasión por El Tri en medio de las críticas

– Santiago Giménez no logró convencer en el Milan

– Richard Ledezma reveló los problemas que tuvo para representar a México

– Javier Aguirre está en medio de la incertidumbre por Gilberto Mora