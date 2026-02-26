Richard Ledezma reveló los problemas que tuvo para representar a México

Richard Ledezma es una de las nuevas caras de la selección mexicana. El futbolista nacido en Phoenix, Arizona, aseguró que siempre estuvo dispuesto a defender los colores de El Tri, contrario a lo que había declarado Javier Aguirre.

Para los partidos contra Bolivia y Panamá, Javier Aguirre fue cuestionado sobre la posibilidad de que Richard Ledezma se uniformara con la camiseta de la selección mexicana. El “Vasco” mantuvo conversaciones con Ledezma y, a su juicio, no parecía convencido de representar a México.

“Ya hablé con él [Richard Ledezma], tiene pasaporte mexicano, pero no lo incluí en la lista preliminar de 60 jugadores para la Nations League porque todavía no está seguro si quiere jugar con nosotros“, dijo Aguirre en el mes de febrero.

Sin embargo, Richard Ledezma desmintió estas declaraciones. El exjugador del PSV Eindhoven aclaró que tenía problemas con la documentación y sus papeles aún no estaban en regla para uniformarse con la camiseta de la selección de México.

“(Javier) sabe que eso no es verdad. No tenía el pasaporte mexicano allá en Europa, cuando vine a Chivas lo tenía que sacar para poder jugar, lo saqué y ya pude (jugar para México)“, aclaró el futbolista.

Eligió a las Chivas

La llegada de Richard Ledezma al Rebaño Sagrado le facilitó todo el tema de su documentación. Ledezma tenía dos cosas claras: representar a México y jugar con las Chivas de Guadalajara en la Liga MX.

“Obviamente desde niño siempre amaba Chivas, no era una decisión difícil (preferirlos sobre América)“, reconoció. Richard Ledezma ya acumula 26 partidos con las Chivas de Guadalajara. El exjugador del PSV ha podido aportar 2 goles y conceder 6 asistencias en más de 1,600 minutos con el Rebaño Sagrado.

