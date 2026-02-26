México goleó 4-0 a Islandia y varios siguen alzando la mano para el Mundial

La selección de México cumplió el trámite de otra prueba premundialista para armar la lista final de 26 jugadores que deberá armar Javier Aguirre días antes del debut contra Sudáfrica, al golear 4-0 a Islandia en el estadio “La Corregidora” en donde varios jugadores siguieron alzando la mano para el Mundial.

Un resultado en donde el marcador fue lo de menos y donde terminaron destacando la mayoría de jugadores, pero especialmente el portero Raúl “Tala” Rangel de las Chivas, los defensas Richard Ledezma, también del Guadalajara y Jesús Gallardo del Toluca, así como el mediocampista de los Diablos Rojos Marcel Ruiz y Brian Gutiérrez de las Chivas, al igual que el artillero Armando ” Hormiga” González.

¡Puro power de Chivas! Gol de Brian Gutiérrez para el 4-0 de México vs Islandia 😍🔥🐐 #ModoVikingo pic.twitter.com/PmvEkR4CmI — TUDN USA (@TUDNUSA) February 26, 2026

Su actuación fue el detonante para terminar anotando tres de los cuatro goles Richard Ledezma, Armando González y Brian Gutiérrez, así como Jesús Gallardo, que le dieron el toque de distinción a un partido con un estadio lleno hasta las lámparas en las inmediaciones de la ciudad de Querétaro.

Un escenario que pareció más un desfile militar que un partido de fútbol por el despliegue de las fuerzas del orden para prevenir algún acto de violencia como resultado de las últimas horas de riesgo que se han vivido en México como consecuencia de la detención y abatimiento del exlíder del cártel del narcotráfico Jalisco Nueva Generación.

¡Golazoooooo! ¡Golazo de Jesús Gallardo para el 3-0 vs Islandia! 😍🔥#ModoVikingo pic.twitter.com/2P51pmcR1D — TUDN USA (@TUDNUSA) February 26, 2026

Pero más allá de todos estos incidentes que rodearon este encuentro internacional de fútbol, quedó claro que los escandinavos, con un poco más de tiempo en México, habrían sido un rival de mayor respeto, pues en la primera mitad tuvieron las opciones para adelantarse en el marcador, primero por esfuerzo propio y después por una falla garrafal del novato defensa del Toluca Everardo López.

Pasados estos sustos, México logró dominar el encuentro y después, con chispazos de la “Hormiga” González, le permitió a Richard Ledezma colocar el 1-0 al minuto 22, para que la propia “Hormiga” firmara el 2-0 dos minutos después y así mandar el juego al descanso con una ventaja de dos goles sobre los europeos.

¡Goooool de la Hormigaaaaaa! El delantero del momento hace el 2-0 vs Islandia y es su primer gol con México 🐜🐐😍 #ModoVikingo pic.twitter.com/qmqH7jq2V2 — TUDN USA (@TUDNUSA) February 26, 2026

En el complemento, Jesús Gallardo le puso la cereza al pastel con el 3-0 en el minuto 59 y Brian Gutiérrez en el 90+2 también adornó con moño su rendimiento en el mediocampo con el 4-0 definitivo en una gran noche de ambos jugadores que por lo menos se ganaron su opción para el próximo 28 de marzo en la primera fecha FIFA del año contra Portugal en el reestreno del estadio Azteca (Banorte).

Bajo ese tenor, quedó claro que el seleccionado de México aprobó el examen y ahora el “Vasco” Aguirre tendrá la palabra para ver a quién convoca, acompañando en el ataque a Raúl Jiménez del Fulham, ya sea a Germán Berterame del Inter Miami, a Armando González de Chivas y por qué no, hasta Santiago Giménez del AC Milan si es que ya está en activo.

También será la prueba interesante de ver qué porteros son llamados, si Luis Malagón del América o Carlos Acevedo, para acompañar al que se perfila como titular, Raúl “Tala” Rangel, o en definitiva si aparece Memo Ochoa del Limassol FC de Chipre.

¡Goool de Méxicoooo! Ledezma hace el 1-0 con asistencia de la Hormiga González 😍🔥🐐 #ModoVikingo pic.twitter.com/BtqUTYdfFw — TUDN USA (@TUDNUSA) February 26, 2026

Así que este duelo en Querétaro sirvió para muchas cosas y sobre todo de plataforma de lo que podemos esperar a todos niveles el 28 de marzo en el Estadio Azteca, tanto en lo deportivo como en lo social y en seguridad.

