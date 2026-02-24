Para la Federación Mexicana de Fútbol, el duelo vs. Portugal sigue sin cambios

La Federación Mexicana de Fútbol aclaró que el duelo contra Portugal sigue sin cambios para el próximo 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca (Banorte) frente a la incertidumbre de que el duelo pudiera cancelarse después de la violencia por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

Las autoridades del fútbol de México se habían mantenido al margen de cualquier declaración frente a la creciente violencia que se generó por la captura y muerte del delincuente “El Mencho”, líder del grupo criminal Jalisco Nueva Generación que infectó a todos los niveles la procuración de justicia y combate a la delincuencia en suelo mexicano.

La FMF asegura que el duelo del 28 de marzo ante Portugal 🇵🇹 sigue en pie.



En tanto, Portugal agregó un último párrafo a su comunicado original, el cual dice así:



"La FPF y la FMF aclaran que es un deseo mutuo que el partido preparatorio para el Mundial 2026 se…

“La Federación Mexicana de Fútbol y la Federación Portuguesa de Fútbol aclaran que es deseo mutuo que el partido de preparación para el Mundial 2026 se celebre en México el 28 de marzo”, fue el escueto mensaje que publicaron las autoridades del fútbol de México y que se habían mantenido al margen de todos estos sucesos en las siguientes 36 horas.

El anuncio de las autoridades de la selección azteca se debió a la creciente incertidumbre en Portugal sobre las condiciones para viajar a México para el duelo del 28 de marzo después de la caída de Nemesio Oseguera Cervantes “el Mencho”, tras un fuerte operativo en el poblado de Tapalapa, a unos kilómetros de la ciudad de Guadalajara.

Los directivos de la selección lusitana pusieron en entredicho su presencia hasta no tener la garantía de sus pares mexicanos de que su presencia en México no se vería afectada por este tipo de sucesos que han generado una oleada de incertidumbre a nivel internacional con noticias como la inseguridad que se vivía en las terminales aéreas en la República Mexicana e inclusive el aeropuerto internacional de la ciudad de México.

Los lusitanos mantienen firme su compromiso de viajar a México para este encuentro, pero estarán monitoreando cómo se mantiene el nivel de violencia en el suelo azteca por esta decisión de poner un alto a las actividades criminales del citado narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” que derivó en su fallecimiento al enfrentarse a la fuerza del estado en una reyerta bélica en los límites del estado de Jalisco.

Mediante un comunicado oficial, la FMF aclaró que el México vs Portugal se jugarán en la sede y fecha estipulados. De momento, no hay cambios.

“Los acontecimientos recientes exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de la delegación de la FPF. En este contexto, las indicaciones del Gobierno portugués son fundamentales y cruciales para el seguimiento de la situación”, explicaron en un comunicado los portugueses.

