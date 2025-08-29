Claudia Sheinbaum garantiza la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca

El balón del Mundial 2026 sigue rodando y ahora en la visita que realizó el presidente de la FIFA Gianni Infantino a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional, la jefa de gobierno del país azteca garantizó que el inicio de la justa mundialista será el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

El titular del fútbol organizado del mundo acudió a esta cita oficial con la mandataria mexicana para tocar temas relacionados con la organización de la Copa del Mundial 2026 que por primera ocasión se realizará en tres países, México, Estados Unidos y Canadá

Dentro del marco de este evento, la presidenta de México destacó en sus redes sociales que la nación mexicana tendrá la inauguración de la justa mundialista en el Estadio Azteca, obviamente sin que hasta el momento le hayan dado a conocer el aparente retraso que existen en las obras de remodelación del que será seguramente tres veces mundialista Coloso de Santa Úrsula.

“Agradezco la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial. México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026”, aseguró en su publicación.

Claudia Sheinbaum también hizo mención de que las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, tendrán la oportunidad de celebrar 13 encuentros y que por esa razón se están haciendo los arreglos necesarios para hacer frente a la justa mundialista que compartirán con los norteamericanos y canadienses.

Esfuerzo compartido de Claudia Sheinbaum y México para el Mundial

Para la presidenta de México el evento mundialista del próximo año es un tema prioritario en su agenda política y por esa razón ha puesto especial énfasis en que se cumpla con el cuaderno de cargos de la FIFA, en todos los temas de logística, estructura y competencia deportiva, con el simple objetivo que los aficionados vivan la mejor experiencia en la próxima Copa del Mundo 2026.

Por esa razón, ha sostenido charlas con los titulares del ejecutivo de Canadá y de Estados Unidos, donde en su momento resaltó que: “Fue un gusto conversar nuevamente, primer ministro. Vamos a fortalecer aún más la amistad entre nuestros países, incluyendo la Copa Mundial de la FIFA 2026. Le agradezco su reconocimiento a la valiente y generosa labor de más de 200 combatientes mexicanos de incendios, quienes apoyan en estos momentos al pueblo canadiense”, reconoció en julio pasado la mandataria mexicana.

Los temas prioritarios

En los temas prioritarios que Gianni Infantino trató este jueves en la visita en Palacio Nacional a la presidenta Claudia Sheinbaum sobresalió el hecho de las obras de remodelación de terminales aéreas, así como la red de transporte que garantizará el acceso y la comodidad de los aficionados asistentes a este evento universal.

Así que poco a poco el Mundial va tomando forma y la visita del titular de la FIFA también coincidió con el nombramiento de varios funcionarios en los Comités Organizadores de cada una de las tres sedes, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

