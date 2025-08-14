FIFA pone a la venta boletos para el Mundial 2026 con precios de lujo

Para aquellos que deseen adquirir boletos para las sedes de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la FIFA, deberán abrir la chequera en serio, después de que se pudo conocer que ya están boletos individuales a través del programa hospitality, con precios entre los $1,900 a $7,000 dólares.

De acuerdo a datos extraoficiales manejados por el portal Mediotiempo, la competencia que iniciará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca (Banorte) ya tiene boletos disponibles en este costo, lo cual para la mayoría de aficionados regulares a los partidos de fútbol de la Liga MX será inalcanzable poder acceder a este tipo de entradas que hasta el momento son individuales, pero con hospitality.

¡VÁYANLE AHORRANDO! 😨⚽🌎



La FIFA reveló los precios para los boletos del Mundial 2026 en la categoría de Hospitality, misma que no necesita un registro previo para poder comprar los boletos, pero sí una fuerte inversión… 😬



El lujo, el torneo, los equipos y el deporte…… pic.twitter.com/FevGk3CdmT — Claro Sports (@ClaroSports) August 14, 2025

Si bien es cierto que no todas las fechas están disponibles con boletaje abierto, como los juegos de la selección de México, si existen ya entradas disponibles, pero con el mecanismo ya descrito y con los precios por las nubes que en pesos mexicanos van de los $34, 000 mil a los $130,000 mil pesos, que sin duda convertirá esta competencia en un evento de lujo.

Entre otros datos, se asegura que la FIFA tiene ya su venta de entradas para duelos de Fases de Grupos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como para dos de los partidos de dieciseisavos de final; mientras que la venta general sería a partir del 10 de septiembre.

Hay que resaltar que no todas las fechas disponibles en México ya estén abiertas, pero sí con el programa hospitality, por lo que quien quiera desembolsar esas cantidades de dinero puede acceder a la página de FIFA para checar los diferentes costos de los boletos.

Venta general el 10 de septiembre

Cabría recordar que el pasado 31 de julio, la FIFA dio a conocer los detalles de la venta al público general bajo los siguientes lineamientos: “Debido a la alta demanda prevista, las entradas para la Copa Mundial de la FIFA se pondrán a la venta por fases”.

“Este registro les permite estar al tanto de las fechas de venta de entradas, los próximos pasos y los procesos. El 10 de septiembre, podrán usar su FIFA ID para solicitar su primera oportunidad de comprar entradas”.

LLEVELO LLEVEL0 BARATO

Fifa ya puso a la venta boletos individuales para el primer juego del Mundial en Guadalajara al módico precio de 77 mil pesos.

¿Cuántos necesitan?. pic.twitter.com/7CtmFXKzoY — david medrano felix (@medranoazteca) August 14, 2025

Para tal efecto, los aficionados deberán ingresar a la página oficial de la FIFA y cliquear el apartado FIFA.com/tickets para registrarse en caso de querer boletos para el Mundial, que tendrá 78 partidos en Estados Unidos, 13 en México y 13 en Canadá.

La venta de entradas se realizará en fases distintas y comenzará el 10 de septiembre de 2025 hasta el domingo 19 de julio de 2026.

“Cada fase puede diferir en los procesos de compra, métodos de pago y tipos de entradas, y los detalles completos se publicarán en los próximos meses”, informa el comunicado y recuerda que el sorteo para conocer los grupos y los rivales de cada Selección será hasta diciembre.

