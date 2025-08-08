Monterrey, posible sede de un juego de repechaje de cara al Mundial 2026

La Copa del Mundo de 2026 podría dejarle a Monterrey más fútbol del que se esperaba. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que la ciudad será sede de un partido de repechaje clasificatorio, lo que sumaría un quinto encuentro al calendario ya confirmado para el Estadio BBVA.

“Hoy amanecimos con buenas noticias: Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del Mundial. Cinco juegos oficiales en la mejor sede. ¡Ponte nuevo, ponte mundial! (sic)”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

De tres partidos de grupos a un repechaje mundialista

Hasta ahora, la capital regiomontana tenía asignados tres duelos de la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final:

14 de junio de 2026: Grupo F

20 de junio de 2026: Grupo F

24 de junio de 2026: Grupo A

29 de junio de 2026: Primer lugar del Grupo F vs segundo lugar del Grupo C

Con el posible repechaje, Monterrey recibiría un compromiso más antes del arranque oficial del torneo, previsto para marzo de 2026 según el calendario general, aunque con fecha exacta aún pendiente.

El formato del repechaje

La FIFA contempla que seis selecciones disputen esta fase previa: el séptimo lugar de Conmebol, una selección de Asia, una de África y dos representantes de Concacaf, beneficiados por el incremento de cupos a 48 equipos.

Estos partidos definirán las últimas plazas para el Mundial y, de confirmarse la sede, el BBVA podría vivir un duelo de alta tensión y con gran atractivo internacional.



